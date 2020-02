Mélody Toscano, la explosiva vedette de “La Revista 2020”, a la que desplazaron de manera muy polémica.

Cuando parecía que la temporada venia dentro de todo tranquila, al menos en “la feliz”, parece que las cosas no son tan así y en las últimas semanas, se habría generado un importante escándalo en “La Revista 2020”, que tiene como cabeza de la misma, a Lorena Piccinini (Liggi).

Según pudo saber Ciudadnoticias.com, el conflicto se habría generado entre Lorena Piccinini (Liggi), con la ex bailarina de Pasión de Sábado, la vedette Mélody Toscano.

Consultada en principio sobre la obra, TOSCANO BANDI RELATÓ;

¿Qué balance haces de la temporada?

*El balance que hago fue hermoso porque el público era muy lindo, la gente estaba contenta, viendo el desarrollo de la obra donde mis cuadros eran muy lindos también.

“La verdad que con la gente, puedo decir que fueron un diez todos”.

¿Cuántas temporadas llevas en la feliz con ésta?

*Realmente, era la primera vez que yo hacía temporada en (la feliz).

Yo estaba en (2020 La Revista), encabezando con Roberto Peña, Ale Gallego, y el resto del elenco.

¿En Córdoba ya hiciste teatro o es algo pendiente aún?

*En un principio iba a hacer Córdoba o Mar del Plata.

“También tuve reuniones con Carmen Barbieri, antes de hacer con la Sra. Liggi, y como Carmen no iba a hacer revista, opté por hacer revista, que fue lo peor que me pasó en la vida trabajar con ésta mujer, Lorena”.

¿Con quién te gustaría compartir el escenario?, ¿con qué grande?

*Me encantaría hacer comedia, y lógico, trabajar con Carmen Barbieri a futuro, y ojalá se dé porque hay unos proyectos para dentro de muy poco, que por ahora no puedo contar.

“La admiro mucho, pero mucho a Carmen, admiro a Adriana Aguirre, porque hace cosas que son excelentes, admiro a Moria Casan, por lo tanto me encantaría trabajar con Carmen Barbieri en un principio”, sostuvo la ex vedette de (La Revista 2020).

Supongo que chicas tan lindas y voluptuosas como vos, deben recibir regalos en los camarines, de famosos y no tan famosos. ¿Te sucedió durante la temporada?

*Sí, obvio. Y lógico que hay famosos y no famosos, que me escriben y como siempre soy muy respetuosa, saludo a todos, de hecho por Instagram, les respondo a todos.

“Me han llegado regalos, lógico. Creo que el mejor regalo que me llegó fueron las rosas de mi ex pareja, de mi hijo y mi representante”.

Luego el resto es material, que me han llegado también, de personas famosas, pero nada. Lo dejo ahí.

“Y los proyectos, como dije anteriormente. Es el de trabajar con Carmen Barbieri, que me encantaría, que si Dios quiere, ya sabrán y van a tener la primicia.

Lamentablemente en ésta temporada fui maltratada, ninguneada, fueron cosas muy feas que pasé.

Sí, puedo decir que tuve compañeros excelentes, qué lógico que se van a tirar en contra mía porque trabajan para la productora, pero yo sé muy bien que cada uno de ellos, sabe lo que es esa productora, pero lógico que no se pueden tirar a favor mío. Por ende, no puedo decir nada de mis compañero”.

¿Te gustaría formar parte del staff de bailarinas de ShowMatch?

*Mejor dicho, me gustaría ser la partener de alguien, de algún bailarín famoso. Eso me súper gustaría.

¿A quién admiras como vedette y bailarina?

*Como vedette admiro mucho a Adabel Guerrero, Adriana Aguirre, Carmen Babrieri, Moria, Valeria Archimó, y como bailarina digamos, a Sol Pérez, porque es bailarina por más que hoy día está haciendo comedia. Y a Mónica Farro que la amo.

Hay muchas que admiro realmente.

¿Enamorada o sola?

*Mi corazón hoy está tranqui. Dedicándome al trabajo, a la familia, amigos e hijo. Creo que eso es lo más importante para que mi corazón este bien.

Salidas en la noche de la feliz:

“Mirá, cada vez que terminábamos la función, íbamos a comer a algún restaurante, y todos los famosos fueron muy respetuosos, y las famosas también, así que por ende, siempre tuve muy buena relación con todos.

Y les voy a decir que Cármen Barbieri, es una persona como lo que dicen, que irradia mucha luz.

La verdad que la admiro mucho a ella. Porque cada vez que yo la veía, me abrazaba sabiendo lo que me pasaba. Y eso es lo más lindo, sabiendo con todo lo que sufrí, que venga y me abrace Carmen”.

¿Qué bailarina te sorprende de otro elenco por su talento?

*Y, Yasmin Corti, es una de las bailarinas de Flor de la V, y me encantó. Una de las más lindas. Me encantan las puntas que tiene, me encanta como baila, me encanta todo.

“Yo en la obra tenía dos cuadros muy lindos, hacia acrobacia también, bailaba mucho, los coach que tuve en Buenos Aires, Agustín y Daniela, fueron excelentes porque cuando fui a Mar del Plata, no me pusieron un solo coach.

Tenía trucos, de los cuales, eran difíciles de hacer pero bueno los hacía, y lo que rescato es que antes de que esta persona me desplazara injustamente, nos venían a ver jurados del Estrella de Mar, y siempre destacaban como yo bailaba y hacia mis cosas. Creo que eso es lo más importante”, puntualizó Mélody en diálogo con Ciudadnoticias.com.

Juicio laboral:

“Mucho no puedo hablar del tema, porque mi abogado Facundo, es el que se encarga de mi caso puntual.

De todas las mentiras que dijo ésta señora, por lo tanto, todo va a ir ante la ley, y ante la ley, una persona no puede mentir, se tiene que remitir ante las pruebas.

Lamentablemente yo llegue hace dos días acá a Buenos Aires, y lo único que quise fue abrazar a mi familia, y a mis amigos, porque realmente ellos saben lo que yo soy, y saben cómo soy en el trabajo, pero bueno, esta persona se dio cuenta que yo era mejor que ella, porque fue así, ella se quiso colgar de Carmen Babrieri, y Carmen no le dio pelota, y lamentablemente no se la iba a dar porque fue hasta mala con Carmen.

Ella dice que Carmen la dejo sin trabajo con una criatura, y la Sra Lorena, me dejó sin trabajo con mi hijo.

Por ende, me debe mucha plata de la que yo puse, y dos personas más, también pusieron plata para estar en la obra y me deben mi sueldo, por eso mucho no puedo hablar porque el abogado se va a encargar de todo esto.

Pero sí estoy muy feliz porque vienen cosas muy lindas, y les dije que la primicia la van a tener ustedes.

-Vuelvo a repetir, el elenco, salvo ésta persona, que para mi es detestable, tanto bailarines como los actores, divinos todos. No puedo hablar mal de ninguno-

Por otro lado, Mélody Toscano, se detuvo para agradecerle a Nicole, “La Rubia Peronista”, “quien salió a defenderme. Que se descubra que a esta señora Liggi, no la quiere nadie”.

Más chicas saldrían a hablar sobre situaciones similares que vivieron el año pasado con Lorena Liggi;

Quien fuera desplazada de manera muy polémica, aseguró que otras chicas, saldrán a hablar en los próximos días sobre hechos de similares características y con la misma persona. Hacemos referencia a Lorena Liggi.