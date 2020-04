Melina Niciolas: “Ésta cuarentena me encontré más sexy que nunca y más tomando alguna bebida que me pone mimosa”

Una de la ex chica Sofovich, volvió como nunca. Los años no le pasan, todo lo contrario, es como el vino, que cuando más pasa el tiempo, más rico es, y así ocurre con Melina Nicolas, quien sigue siendo toda una mujer fatal y que más de uno, quisiera pasar la cuarentena con ella.

En dialogo con Ciudadnoticias.com, le consultamos como la trata la cuarentena, y la verdad, nos subió la…., ehh, laaaaaa, mejor mirá lo que respondió;

“Ésta cuarentena me encontré más sexy que nunca. Me gusta estar todo el día vestida con poca ropa, viéndome seductora y también dedicarle tiempo a mi hija y jugar”.

Además contó;

“Las bebidas con alcohol me ponen muy mimosa por eso la foto cerca de la barra que tengo en casa… el no salir de casa me hace desgastar energías en el sexo, me encontré más con mi pareja y con migo misma, así estoy pasando la cuarentena”.