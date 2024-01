Melina Lezcano se sinceró con sus seguidores y contó que pasó con Cande Molfese: «No estoy para rogarle amor»

Melina y Cande compartían una amistad muy cercana, fortalecida durante la pandemia cuando vivían en proximidad y compartían numerosos momentos, como se reflejaba en sus redes sociales. Sin embargo, la situación cambió abruptamente, y las dos dejaron de aparecer juntas en eventos públicos. Cuando Molfese inauguró su café de especialidad, la ausencia de Lezcano no pasó desapercibida, marcando el inicio de la especulación sobre el distanciamiento. Finalmente, Melina Lezcano decidió abordar el tema y explicar las razones detrás de su separación de Cande Molfese, poniendo fin a las numerosas especulaciones que habían surgido en torno a este cambio en su relación. A través de una sesión de preguntas en sus historias de Instagram, un seguidor le preguntó que pasó con Molfese y Lezcano ofreció detalles sobre el distanciamiento, que se hizo evidente en los últimos meses entre ambas amigas. “Es la pregunta más recurrente de todas. Voy a contarlo porque la verdad es que no hay nada que ocultar… No pasó nada puntual. Sinceramente. Nada. Yo tampoco sé mucho qué pasó”, sostuvo. Lezcano dejó en claro que la decisión de tomar distancia había sido de Cande y no suya: «Yo hice una pregunta sobre si estaba todo bien y del otro lado recibí como respuesta que no estaban para tener un vínculo tan intenso como el que teníamos, que había una necesidad de un distanciamiento. Básicamente no querían seguir siendo mi amiga y yo no estoy para rogarle amor a nadie”. Para cerrar, Melina agregó que no había pasado nada más entre ellas y que la seguía queriendo por haber sido una persona muy importante para su vida, pero que no iba a rogarle cariño a nadie.