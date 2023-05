Megan Fox se roba todas las miradas con su nueva colección de microbikinis

Sin dudas uno de los traje de baño que más repercusión ha tenido fue uno enterizo, con un cut out al extremo. El color rojo, con algunos detalles en celeste, fueron las tonalidades elegidas para destacarse con esta novedosa malla.

La fama mundial de la actriz y modelo la llevaron a ser la nueva portada de esta revista, con edición especial de trajes de baño. En el primer look de playa se decantó por una microbikini de color tierra, en completa sintonía con la naturaleza en donde se encontraba. Para el segundo outfit optó por un traje de baño con brillos, ahora contrastando con el verde de las palmeras que la rodeaban.

Otro outfit playero que fue elogiado por todos sus fanáticos y seguidores se trató de un traje de baño decorado con distintos adornos en color dorado, a la par de la tonalidad de la microbikini utilizada.

Megan Fox. Fuente: (Twitter).

Declaraciones que causaron asombro

No se trató solamente de una producción fotográfica, Megan Fox dejó algunos títulos que ya fueron noticia en importantes medios. Es considerada por muchas personas como una de las celebridades más hermosas del mundo, pero la actriz sufre una enfermedad llamada “dismorfia corporal”, por lo que no coincide en absoluto con dicha mirada.

“Nunca me veo como los demás me ven” declaró, rápidamente, y para sorpresa de todos, completó: “Nunca en mi vida he amado mi cuerpo. Nunca, jamás”. Ha sido un completo y total desafío realizar esta producción fotográfica en traje de baño, pero el resultado final ha sido muy elogiado.

Muchas veces se desconocen estos problemas o enfermedades que padecen las celebridades, y Megan Fox no dudó en exteriorizar qué es aquello que tanto la acompleja en su vida. En medio de una producción de fotos desde paradisiacas playas, también reveló sus miedos y complejos.