Mega escándalo: la gravísima acusación en Independiente tras la fiesta en yate con Flor Regidor de Gran Hermano

Independiente venía teniendo un par de días de tranquilidad, había encontrado algunos resultados positivos (ganó los últimos dos) y venía escalando dentro de la tabla de posiciones (aunque lejos aún, en el 12° lugar). Todo parecía venir en alza, pero de un momento a otro llegó una poderosa tormenta que hizo tambalear a medio Avellaneda.

¿Qué pasó? En medio de todo este clima de optimismo llegó un verdadero hondazo y por estas horas explotó un escándalo desde lo extradeportivo, luego de que dos jugadores del equipo titular -Marco Pellegrino y Diego Tarzia- fueran vistos protagonizando una fiesta a bordo de un yate con la ex Gran Hermano, Flor Regidor, y Sasha Ferro.

La polémica escaló a tales niveles que recientemente se confirmó que Julio Vaccari, DT de Independiente, tomó una drástica decisión y borró de la lista a los dos jugadores involucrados en la fiesta, quienes no serán parte del duelo ante Godoy Cruz de mañana sábado. Un golpe de efecto que demuestra las graves consecuencias que dejó esta actitud de los jugadores con las jóvenes influencers.

Pellegrino y Tarzia venían mostrando buenos rendimientos pero se vieron involucrados en este episodio que cayó muy mal dentro de la dirigencia y el cuerpo técnico. Días atrás se viralizaron las fotos de ambos jugadores en una fiesta de cumpleaños a bordo de un yate, junto a Flor y Sasha, actitud que no dejaron pasar por alto.

LA DRÁSTICA DECISIÓN DE INDEPENDIENTE TRAS LA FIESTA EN YATE CON FLOR REGIDOR

En las imágenes Pellegrino aparece de espaldas y Tarzia, usando un gorrito negro y camisa a tono, se ubica detrás de un parlante. El contexto dentro de Independiente es peor aún, ya que al presente irregular que tienen se suma que su rival de toda la vida, Racing, está jugando semifinales de Copa Sudamericana. Por esa misma razón el descontento.

Ahora bien, esta tarde en La Red, advirtieron que el enojo en el Rojo no solo tiene que ver con la fiesta de los jugadores y detrás se podría esconder algo mucho más grave que una simple celebración de cumpleaños con Flor Regidor. “A partir de la viralización de las fotos y la relación con la nocturnidad vienen ocurriendo con frecuencia. Hasta ahí, hasta la fiesta, nada es reprochable”, comenzaron explicando.

Entonces Marcelo Palacios agregó: “Creo que hubo algunos excesos que hicieron que se tome esta decisión”. De hecho los jugadores involucrados pidieron disculpas a todos en sus redes sociales, algo que tuvo otra reacción por parte del periodista: “A mí no me cierra que un jugador el sábado al mediodía haya ido a un barco, se haya dado besos o bailado con alguien, y que sea un inconveniente”.

Y sentenció: “Creo que este pedido de disculpas tiene que ver con que algo más haya sucedido. Nadie pide disculpas por eso que se dice. Me parece que hay un hecho muchísimo más grave. Me parece una cosa gravísima porque hablaría de un descontrol total”. Al parecer, hay un fuerte trasfondo que todavía no terminó de ser revelado.