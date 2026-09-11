Mediático abogado porteño buscará que no prescriba la causa Del Valle

Roberto Castillo, pareja de la modelo Cinthia Fernández, será querellante y, según anunció, buscará frenar el sobreseimiento del hombre acusado de violar a una niña.

Mediático abogado porteño buscará que no prescriba la causa Del Valle

0 Interacciones
Conversación en Vivo
Comunidad Segura
Solo texto, seguro
0/500
🕒 Puedes volver a comentar en 60s...
Opiniones de la Comunidad

¿Nadie ha roto el hielo todavía?

Tu opinión es importante para nosotros. Sé la primera persona en dejar un comentario.

Empezar conversación ahora