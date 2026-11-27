El Senado bonaerense aprobó el proyecto de la senadora Nerina Neumann. La iniciativa pasa ahora a la Cámara de Diputados de la Provincia, donde deberá ser aprobada para convertirse en ley.

El Senado de la Provincia de Buenos Aires dio media sanción al proyecto que propone declarar a Espartillar, en el partido de Saavedra, Capital Provincial de la Trufa Negra.

La iniciativa reconoce el trabajo de quienes desarrollaron el cultivo de la trufa negra en la localidad y vincularon esa producción con la gastronomía y el turismo. La distinción busca dar mayor visibilidad a Espartillar y a una actividad que genera oportunidades para productores, emprendedores y prestadores turísticos de la región.

«Detrás de la trufa negra de Espartillar hay años de trabajo y gente que apostó a desarrollar una producción diferente en nuestra región. Ese esfuerzo hizo que hoy mucha gente conozca Espartillar a través de la trufa. Con esta media sanción damos un paso para que la Provincia reconozca ese trabajo. Ahora esperamos que Diputados acompañe el proyecto para que Espartillar sea, por ley, la Capital Provincial de la Trufa Negra», expresó Neumann.