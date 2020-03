“Me voy, ¡no me dejo maltratar!”, Esmeralda Mitre abandonó Pasapalabra tras pelearse con Analía Franchín

Durante la grabación de Pasapalabra, se vivió un tenso momento. Analía Franchín y Esmeralda Mitre tuvieron una fuerte discusión y ésta última abandonó los estudios.

La producción de Pasapalabra debió enfrentar un incómodo momento. Mientras se preparaban para grabar el programa, un discusión con Analía Franchín provocó que Esmeralda Mitre abandonara los estudios. Por tal motivo, la filmación se suspendió durante varios minutos.

Al ingresar a los estudios, la actitud de Esmeralda Mitre molestó a Analía Franchín, quien no dudó en hacerlo notar. Sin embargo, su sinceridad hizo que la actriz se enfureciera al punto de levantarse de su silla y abandonar el set. Mientras lo hacía, expresaba su enojo por sentirse maltratada.

En ese momento, el periodista Sebastián “Pampita” Perello Aciar se encontraba cerca y luego de la pelea, le preguntó a Analía Franchín lo que había sucedido. “Le dije cosas normales, pero ella quiere que la levanten de todos los programas siempre”, cuestionó.

Además, la periodista se expresó su malestar con su compañera de Pasapalabra porque “primero, entró ninguneándonos a todos y dijo ‘yo vengo a darle rating al programa’. ¡¿Quién sos?! Faltaría Moria para que se lo dijera”, sostuvo.

Además, indicó que “empezó a bardear, le dije ‘flaca, calmate’, se enojó y se levantó. Quiso hacer la gran Silvana Suárez (quien se levantó de la mesa de Mirtha Legrand años atrás en pleno debate con la diva). Igual, fuera de joda, me parece que hay un tema médico”, recordó.

Ante la actitud tomada por parte de Esmeralda Mitre, Franchín fue muy crítica por las consecuencias a todos los que trabajan en Pasapalabra. “Se cag…en todos: en la producción que trabaja durante días, en todos los técnicos porque está parada la grabación hace media hora”.

“Cero solidaridad. Pero bueno ya sabemos cómo piensa. No quiso dejar que alguien subiera en el ascensor porque tenía un cochecito y un perro, trata a la gente de negros… ¿qué querés?”, sostuvo Franchín contra Esmeralda Mitre, quien también fue captada en el momento de su partida.

El periodista Ángel de Brito compartió dicho video, donde la mediática le dice a la productora de Pasapalabra que “está lleno de gente para maltratar. Me voy, no me dejo maltratar. Está lleno de minitas para maltratar, a mí no. Y me van a tener que pagar igual”.