“¿Me vas a negar que trabajan por pauta?: la picante chicana de Alfredo Casero a Baby Etchecopar

Una fuerte discusión fue protagonista en “La Noche de Mirtha” cuando Alfredo Casero increpó a los periodistas invitados. En ese marco, La Chiqui hizo sonar varias veces la campanita para señalar que el actor “gritaba mucho”.

La discusión comenzó cuando Casero comenzó a pedir la matriculación de los periodistas, lo que provocó la reacción de Baby y de Mónica Gutiérrez. “No todos los periodistas somos iguales”, dijo y rápidamente Mirtha interrumpió: “Me gustaría hablar y me gustaría hablar de actualidad”.

Entonces Etchecopar agregó: “¿Puedo decir una cosita? Porque yo no hablé. Voy a hablar por los compañeros periodistas y por mí, siendo egocéntrico. Somos cuarenta los que soportamos censura, me echaron de canales, hubo prohibiciones, críticas, carpetazo. No todos somos iguales”.

“No todos tenemos sobres de cartas en casa, muchos vivimos de nuestro laburo”, insistió Baby. “¿Me vas a negar que trabajan por pauta?”, lanzó Casero. “Yo no”, se atajó Baby, pero Alfredo lo interrumpió: “Vos mismo saliste en la tele diciendo eso adelante de todo el mundo”.

“¿Me dejas hablar?”, pidió Baby, que fue interrumpido otra vez por Casero: “No me grites. No me grites”. “¿Me vas a dejar hablar o vas a hablar vos solo?”, reclamó el periodista y luego de algunos minutos pudo explayarse sobre el tema.