“Me lo rompiste”: Karina Jelinek agujereó un cuadro de Silvina Luna y se autodefinió como “casi vegetariana”

En el capítulo anterior, Jelinek había mantenido un cruce con Schultz, cuando el conductor le hizo referencia a su matrimonio con Leo Fariña. “A mí me gustaría (volverme a casar), me encantaría, estoy soltera ahora”, reconoció Karina. “Tené más cuidado”, le aconsejó Gabriel, a lo que la modelo respondió: “No hace falta que me lo digas, ya lo sé”, respondió la modelo. “De cada situación que te va pasando en la vida vas aprendiendo, por eso entendés por qué te pasó eso”, agregó. “Ahora estoy feliz y contenta. Aprendí. Te puedo decir que si se me presenta una situación estaría mejor, más madura”, señaló.