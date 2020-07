“Me haré el test”, Flor Vigna preocupada tras enterarse que Andy Kusnetzoff tiene coronavirus

“Yo estoy bien, pero el sábado en la misión solidaria llegué medio baqueteado. Estaba con un poco de tos. Esto fue el sábado a la noche. Y el domingo seguí con bastante tos, fiebre no tuve nunca, sí por precaución el lunes me hice ver y fui a la clínica donde estoy ahora”, comenzó contando.

“Me hice el hisopado y di positivo en el Covid. Así que lo podemos ver positivo porque voy a poder donar plasma pronto”, siguió. Y el conducto hizo foco que se encuentra en buen estado de salud y lanzó el pedido para que todos se cuiden.

Lo cierto que luego de conocida esta información se generó una gran preocupación siendo que el pasado sábado 11 de julio se llevó a cabo el programa, donde había cuatro invitados. Si bien se indicó que fue grabado el miércoles fue Flor Vigna quien habló sobre la situación.

“Me llamó la producción y me explicó todo, muy atentos. Kuarzo y Telefe toman todos los recaudos en la previa, durante y posterior al programa. Se respetó todo, el distanciamiento, al uso de tapabocas antes de grabar, alcohol en gel”, comenzó diciendo Flor Vigna a PrimiciasYa.

“Andy respetaba el distanciamiento muy bien. Yo no tengo ningún síntoma, no creo que me lo haya agrrado porque no tuve mucho contacto con Andy.”, detalló la actriz sobre el momento. Igualmente indicó: “Veremos más adelante, pero realmente creo que no pasará nada e igual me haré el test”.

Por el momento el resto de los invitados, Christophe Krywonis, Benito Fernández y la Romina Malaspina no indicaron cómo actuarán al respecto.