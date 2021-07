«Me hace muy bien»: Flor Vigna abrió su corazón y compartió una conversación con alguien especial

Flor Vigna atraviesa, actualmente, uno de los momentos más sentimentales de su vida. En medio del gran éxito que vive a nivel profesional y todos los desafíos que planea atravesar de acá a unos meses, la bailarina descubrió que hay muchas situaciones de su vida que tiene que sanar, por lo que trabaja en terapia y con mucho diálogo.

Afortunadamente, la participante de «Showmatch: La Academia» cuenta con el apoyo constante de su familia, quienes siempre están para ella. Por este motivo, en las últimas horas, Flor compartió un tierno mensaje que le había llegado de su mamá, a horas de bailar el ritmo de cuarteto en la pista del famoso programa de El Trece.

«Comparto una filosofía de mi vieja que me hace muy bien«, escribió Flor Vigna en sus historias de Instagram junto a un emoticón de corazón. A continuación, la ex host digital de «MasterChef Celebrity» subió una captura de pantalla del chat de WhatsApp con su progenitora, en donde le había dedicado unas sabias palabras.

«Dibujate como querés verte, escribí, ordená cómo es la película que protagonizás. Date tiempo para vos, porque cuando la vida no recibe directivas, nos da lo que otros deciden para nosotros», se podía leer en el mensaje que compartió Flor Vigna con sus miles de seguidores. Hace ya un buen tiempo que la artista decidió tomar las riendas de su vida y no parar hasta obtener lo que tanto desea, por lo que impulsa a sus fanáticos a que hagan exactamente lo mismo.

Su lucha con la ansiedad social

Luego de presentar su performance de canto en «Showmatch: La Academia», Flor Vigna se animó a contar su lucha contra la ansiedad social, la cual no le había permitido realizar las cosas que le gustaban por mucho tiempo. «Yo era una persona que sufría mucha ansiedad social, se me cerraba la garganta y no podía decir ni ‘a’. Yo disfruto mucho la música, es una de las cosas que más me gustan. El viernes, agarré un micrófono y me tocó cantar enfrente de un programa que lo ve muchas personas y la verdad no fue lo que yo esperaba. Me equivoqué muchísimo», empezó por contar.

«Me frustré muchísimo porque no entendía que para hacer lo que yo quería, tenía que tener más experiencia y lo tendría que haber hecho más veces, no solo la primera vez. Yo no pude ver a esa chica que se le cerraba la garganta, solo vi mis exigencias y no disfruté nada», cerró el tema antes de impulsar a sus fanáticos a tratar sus problemas con profesionales, ya que todo tiene solución si uno se compromete.