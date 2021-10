«Me gusta más la crema»: el picante comentario de Jésica Cirio en pleno programa

Todos los fines de semana se vive un clima distendido en «La Peña de Morfi», un programa que se presta para pasar momentos de lo más divertidos generados por los integrantes del ciclo. En el día de hoy, por ejemplo, todos terminaron a las carcajadas por una intervención que hizo Jésica Cirio, a la cual se sumaron Gerardo Rozín, el chef Rodrigo Cascón y el resto de los compañeros que estaban presentes en el estudio.

Todo comenzó a partir de una suerte de debate que se hizo sobre el dulce de leche, y en ese momento el conductor comenzó con un descargo sobre el «uso indebido» que se hace del mismo: «Me da bronca, con el dulce de leche no te metas», dijo entre risas. Fue ahí cuando la reconocida influencer hizo un aporte con un más que picante comentario: «La realidad es que el dulce de leche es un pegote, ensucias las sábanas», lanzó Cirio.

Esto le dio pie al cocinero para que siguiera con este juego, y en respuesta a lo que ella había dicho aporto: «Jugá con crema, mejor, no con dulce de leche». Obviamente, Jésica no podía quedarse sin redoblar la apuesta, y ante la sorpresa de algunos de sus compañeros volvió a intervenir para ponerle todavía más picante al tema:

A puro baile

Además de esta desopilante escena que protagonizó Cirio, hoy también aprovechó la visita de Ulises Bueno a «La Peña de Morfi» para bailarse todo. Por medio de sus historias de Instagram compartió algunas imágenes de lo que fue la participación del cordobés en el ciclo de Telefe, a la cual ella se sumó para moverse al ritmo del cuarteto. Una vez más, la modelo aprovechó al máximo el domingo para finalizar la semana bien alto.

Jésica bailó en vivo con Ulises Bueno.

«A mí me gusta más la crema. Para cambiar un poco lo tradicional y salir de la rutina. Es para la previa, no para el final. Cuando terminó ya está, me fui a dormir».