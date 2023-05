«Me fui con mi hija muerta jurando que no iba a pisar nunca más un hospital”, contó Benjamín Vicuña

Tras describir a Blanca, la niña que quería volar como “un acto de generosidad inmenso” ya que “habla de Blanca antes que del papá, y eso se agradece”, Luis Novaresio, quien ofició como interlocutor, le preguntó por qué se había decidido a escribir y publicar este libro. Y allí, muy emocionado Benjamín dijo: “El porqué todavía no lo sé. Si sé para qué, que tiene que ver con ustedes, con el poder de la palabra, de refugiarse en la escritura para compartir un relato y sanar, ayudar a las personas a quienes les toca vivir un dolor infinito y que no saben cómo transitar, que creen ser los únicos a los que los atraviesa un dolor así. Intenté explicar lo inexplicable, ponerle nombre a algo que no tiene nombre”.

No siempre una presentación en la Feria del Libro necesita una seguridad tan organizada, pero la capacidad de la sala no se correspondía con la larguísima fila que, incluso después de la hora que duró la presentación, esperó al actor en la puerta para seguirlo hasta su auto después de la firma de ejemplares.

Contó además, una anécdota relacionada con Bautista: “Tus hijos en un principio son la razón por la que hay que abrir las cortinas en la mañana. Les voy a dar un ejemplo que es conceptual, teórico y realista. Me fui del hospital con mi hija muerta jurando que no iba a pisar nunca más un hospital. Pero ese juramento me duró dos semanas. Tuve que volver cuando mi hijo tuvo un broncoespasmo”.Uno de los momentos más emotivos de los varios episodios de llanto que tuvo la presentación del libro, se dio cuando Novaresio le preguntó cómo había hecho para explicarles su duelo a sus otros hijos, y Vicuña visiblemente emocionado le contó: “Hubo mucha culpa. En un momento me nació compartir esto con ellos, aunque fueran chiquititos. Me veían llorar y les expliqué que papá tenía pena, así como también se podía reír, y tuvieron que aprender a convivir con ese papá diferente, atravesado por la pena. Pero espero que con el tiempo, y los más grandes ya lo saben, sepan ponerse en mi lugar y entiendan que hice lo que pude, como pude”.

Respecto al motivo por el que Pampita decidió no acompañar a Benjamín Vicuña en la presentación del libro sobre Blanca, fue la misma modelo quien lo explicó diciendo: “No voy para que la atención esté puesta en sus cosas y en su libro. Pero, obviamente, nos apoyamos en cualquier decisión que tomamos siempre que sea para recordar a nuestra hija”.