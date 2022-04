“Me escriben muchas mujeres por privado pidiendo clases online, que de hecho, las doy de manera exclusiva”

(Por Ciudad Noticias): Majo, es una hermosa morocha del mundo fit, que nos cuenta cómo fue que se inclinó sobre la disciplina y que luego de mucho sacrificio, logró tener su propio GYM.

La morocha consiguió un muy buen trabajo y los resultados están a la vista, además, dijo que ama sentirse sensual y sexy en cada posteo y la verdad, no es para menos ya que se ve esplendida y lleva unas curvas que son para el infarto.

*BUENO, HOY PODEMOS DECIR QUE ESTAMOS ANTE UNA MUJER, NO SOLO HERMOSA, SINO UNA TODO TERRENO. SOS INSTRUCTORA DE FITNESS, PERSONAL TRAINER Y DUEÑA DE UN GIMNASIO. CONTAMOS UN POCO COMO COMENZASTE Y CUANDO LOGRASTE TENER TU EMPRESA, QUE SENTISTE.

-COMENCÉ EN EL RUBRO FITNESS EN MEDIADOS DE 2014, PERO LOGRÉ TENER MI PROPIO GIMNASIO A MITAD DEL 2016.

*EN TIEMPOS DONDE TODOS ESTAMOS MUY ACELERADOS, ¿CÓMO NOS RECOMENDAS ARRANCAR EL DIA? YA SEA DESDE EL DESAYUNO COMO UNA DISCIPLINA EN PARTICULAR.

-SÉ QUE ES CIERTO, QUE VIVIMOS MUY ACELERADOS EN TIEMPOS DONDE TODOS CORREMOS, PERO MI CONSEJO ES SIEMPRE LEVANTARTE UN POQUITO MAS TEMPRANO QUE LO DE COSTUMBRE, DESAYUNAR (NO MUCHO, NI PESADO), PERO SÍ BIEN PROTEICO Y NUTRITIVO.

PARA ARRANCAR EL DIA DIFERENTE, Y CON OTRA ENERGÍA, SALIR A CAMINAR O TROTAR UN POQUITO A LA MÁÑANA, LES VA A PROPORCIONAR UN COMIENZO LLENO DE ENERGÍA Y VITALIDAD… (EN MI CASO PERSONAL, ARRANCO CON MI RUTINA DE CLASES, CON LOS ALUMNOS BIEN TEMPRANO). A MI PARECER, ES LA MEJOR HORA.

*HOY EN REDES MUCHAS FAMOSAS DESDE QUE SE DIO LO DE LA PANDEMIA, TUVIERON QUE SALIR A BUSCAR ALTERNATIVAS, Y LA MAYORÍA, OPTÓ POR EL FITNESS. ¿NOTAS QUE HACEN UN BUEN TRABAJO O LO CONSIDERAS MÁS MARKETINERO?

-HOY EXISTEN TAMBIEN MUCHÍSIMAS INFLUENCER FAMOSAS, DANDO CLASES FITNESS, Y ME PARECE EXCELENTE QUE USEN SU FAMA, PARA QUE SUS SEGUIDORES SE MOTIVEN A ENTRENAR O SEGUIR UNA VIDA MAS SALUDABLE, CREO QUE ESTA BUENISIMO, SIEMPRE Y CUANDO SEPAN LO QUE ESTAN DANDO, A CONCIENCIA DE QUE SON PERSONAS LAS QUE ESTAN DETRAS DE LA PANTALLA, SIGUIENDO Y COPIANDO POSTURAS, Y TÉCNICAS.

*COLA TONIFICADA, ABDOMEN DURO, ESO ES LO QUE SE VE EN TU ESPECTACULAR FIGURA…SUPONGO QUE MUCHAS CHICAS SE DEBEN COMUNICAR EN PRIVADO PARA PEDIRTE TIPS, ¿NO?

-ME ESCRIBEN MUCHAS PERSONAS POR PRIVADO, MAS QUE NADA MUJERES , PIDIDIENDOME CLASES ON LINE,QUE DE HECHO DOY DE MANERA PRIVADA , POR UNA PAGINA EN INSTAGRAM , EXCLUSIVA PARA ALUMNOS DE LA MODALIDAD VIRTUAL/ ON LINE.

TAMBIEN ME PIDEN MODOS DE ALIMENTACIÓN SALUDABLE, Y DEMAS TIPS FITNESS.

*EN TUS POSTEOS SE NOTA QUE SOS MUY SENSUAL, ¿TE CONSIDERAS ASÍ? *UNA COSA QUE NOS VUELVE LOCOS A TODOS LOS HOMBRES Y SEGURO LO NOTARAS…¿PORQUÉ NOS VUELA LA CABEZA UNA MUJER EN CALZA, MÁS AUN, SI SON COLORES CLAROS?

-AMO LOGRAR QUE VEAN EN MI UNA FIGURA FENENINA SENSUAL, DELICADA, PARA NADA GROTEZCA O AL MENOS ES LO Q INTENTO. ME GUSTA MUCHO SACARME FOTOS SRNSUALES, SEXYS, MOSTRANDO MI FIGURA, Y SE PUEDE VER ESO EN MIS REDES. TAMBIEN ME GUSTAN MUCHO LAS CALZAS DE COLORES, LLAMATIVAS, COLORES CLAROS COMO CRUDO, O PASTELES…Y AUNQUE SE QUE ENCIENDE AL PUBLICO MASCULINO, QUE ES MUY RESPETUOSO (AL MENOS EN MI CASO), TAMBIEN ES ADMIRADO POR EL FEMENINO, QUE DE HECHO ME DEMUESTRAN EN CADA POSTEO, MUCHA ADMIRACIÓN Y CARIÑO.

*EN EL MEDIO ARTISTICO DE NUESTRO PAÍS, ¿A QUIEN LE ENCONTRASTE LOS MEJORES RESULTADOS EN LO FISICO DESDE QUE ESAS CHICAS INCURSIONAN EN EL FIT?

-SOY ADMIRADORA DE TODAS LAS MUJERES QUE DEDICAN SU VIDA A ENTRENAR, FAMOSAS O NO. ADMIRO UN CUERPO TRABAJADO, Y AUNQUE NO ES, NI NUNCA FUE LOGRAR UN CUERPO CON HIPERTROFIA MUSCULAR, O FISICOCULTURISMO, SÍ DEBO RECONOCER QUE LO ADMIRO Y ME ENCANTA VERLO.

(LO MIO VA MAS POR EL CUERPO MARCADITO Y TONIFICADO), PERO A LA HORA DE INSTRUIR A UN ALUMNO, SÉ QUE RUTINA ASIGNALE A CADA ALUMNO SEGUN SUS METAS.

“EN EL MEDIO ARTÍSTICO ADMIRO MUCHO A ADABEL GUERRERO”.

*¿ALGÚN AFORTUNADO PUDO CUMPLIR LA FANTASÍA DE ESTAR CON SU INSTRUCTORA CON ESAS INDUMENTARIAS SENSUALES Y HACERLO EN EL GYM?

-FANTASIAS DE ALUMNOS CON SU INSTRUCTORA HABRÁ SEGURAMENTE, PERO SÓLO QUEDAN EN LA AGINACIÓN DE ELLOS, JA,JA.

*PASÓ EL VERANO, PERO IMAGINO QUE METISTE VARIOS TOPLESS.

-TOPLESS SIEMPRE EN LA INTIMIDAD DE MI PATIO.

*UN COLOR

-ROSA CHICLE

*UNA COMIDA

-MI COMIDA, LAS PASTAS

*MAR O MONTAÑAS

-CUALQUIERA, SIEMPRE Y CUANDO TENGA PLAYAS

*UN LUGAR EN EL MUNDO

-MI CIUDAD (CONCEPCIÓN DEL URUGUAY, ENTRE RIOS), PASO VERA SIN DUDARLO, EL PARAISO ENTRERRIANO.

*¿QUÉ TE GUSTARÍA AGREGAR PARA CERRAR Y CÓMO TE SENTISTE EN LA NOTA?

-UNA NOTA SÚPER CÓMODA. Y PARA AGREGAR, SOLO QUE ME SIGAN EN MI INSTAGRAM PRIVADO, @zaaramariajose , Y AL DEL GYM @Gimnasioelanhelo , PARA SEGUIR CRECIENDO Y MOSTRAR MUCHO MÁS DE LO QUE SE VIENE.