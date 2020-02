“Me encantaría adjudicarme la lucha de las lesbianas”, Thelma Fardin respondió a los rumores de que su amiga es su pareja

La actriz Thelma Fardin habló, con la característica la honestidad que nos tiene acostumbrados, sobre las versiones de que una amiga de ella es su actual pareja.

Thelma Fardin habló con La Once Diez y reflexionó sobre “como sociedad hay una necesidad de tener símbolos”, la actriz también sostuvo que “salvando ampliamente las distancias, pensaba cómo nos ponemos en el fútbol con la figura de Messi, de cómo nos creemos con el derecho a opinar sobre la persona, hay una cosa de opinología ahí que me resulta interesante”.

Manteniendo el mismo marco, la joven artista explicó que “si es sí, es porque es mi deseo, y si es no, es porque es mi deseo”. Además, Thelma Fardin habló sobre su actual situación amorosa y contó que la relación que estaba iniciando no prosperó: “Ya se fue todo a la miércoles”.

Además, se refirió a los rumores que se encontraban circulado y que señalaban a una amiga de ella como su pareja: “¡Qué pavada! Yo soy re contra hetero. Me encantaría adjudicarme la lucha de las lesbianas, pero la verdad que no puedo”.

La actriz contó que la suma entre su compromiso público luego de la denuncia por violación a Juan Darthes y la exposición en los medios “es un combo fuerte” pero que “afortunadamente, igual hay hombres que logran pasar esa barrera y se animan a invitarme a tomar un café”.

Algo de lo que también habló Thelma Fardin fue sibre la posibilidad de ser madre algún día: “De chica lo pensaba más. Hoy por hoy me pasa que siento que no es el momento, que no tengo la energía. Hay días que estoy convencida de que voy a ser madre y días que estoy igualmente convencida de que no lo voy a ser. Estoy súper abierta y tengo los dos pensamientos por igual”.

Para cerrar la actriz aseguró que “lo que hay que militar de acá al futuro es la libertad mientras no jodamos a nadie, la libertad con uno mismo es lo que te va dejar tranquilo cuando te vas a dormir”.