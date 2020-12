«Me dijeron de todo»: Jesica Cirio recordó el contagio de coronavirus de su pareja en «Flor de equipo»

La invitada contó una terrible experiencia.

El viernes, recibieron en los estudios de “Flor de equipo” a Gerardo Rozín y Jesica Cirio. Los conductores los animaron a entrevistarse el uno al otro. El periodista le preguntó a Cirio sobre el momento en que su pareja, Martín Insaurralde, se contagió de coronavirus. “Fuiste noticia porque su positivo de COVID-19 fue uno de los primeros en Argentina. ¿Qué fue lo más gracioso o ridículo que te dijeron cuando vos diste negativo?”, la interrogó.

La modelo admitió que fue un momento horrible: “Había un desconocimiento absoluto. Me dijeron de todo. Que no había dormido con él”. Ella admitió que eso no era cierto, dado que estuvo haciéndole masajes esa misma noche. “No hay chances que a mí no me haya pegado, pensaba yo”, comentaba. Además, le recriminaban que todo el equipo de trabajo tenía la enfermedad, menos ella.

“Hasta la secretaria se la agarró”, se rio Florencia Peña. “Hoy se sabe que, en familias, uno se puede contagiar y el resto no”, sostuvo la otra. Encima, a Martín estas cosas no le gustan, la habrá pasado muy mal”, manifestó Peña. Le cuestionaron cómo había reaccionado: “Yo esto lo viví como diez días después, cuando caí”. Jesica estaba muy preocupada por la salud del político.

“Él tenía problemas de respiración, padecía asma”, recordó. Al principio, Cirio nunca pensó que él tendría coronavirus. Luego de pasar una velada terrible, decidieron llamar a emergencias para hacerle el test. “¿Por qué se lo van a llevar, si no está tan mal?”, preguntó ella. “Cuando se hizo los chequeos estaba re bien, pero en esas diez horas no me llamó más. Yo pensaba que algo no me estaban diciendo. Después, me comunicaron que tenía algo en los pulmones”, relató.

En conclusión, Sirio no sabía qué le iba a suceder, ya que era algo muy nuevo para todos. Por otro lado, a Rozín le preguntaron: “¿Es verdad que te hisopaste veinte veces este año?”. Gerardo confesó que era hipocondríaco y que se lo realizó varias veces. “¿Estornudaba alguien y vos te testeabas?” bromeó Florencia. El otro se justificó: “Tengo tos crónica. Yo quiero ir a laburar y no contagiar a mis compañeros”.