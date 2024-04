“Me diagnosticaron depresión”: Tini Stoessel volvió a hablar de su salud mental

Stoessel fue una de las figuras públicas que se animó a hablar públicamente sobre salud mental. En junio de 2023, durante una entrevista con el diarioreveló: “Estuve en un proceso de tocar fondo. No me podía levantar de la cama. Tenía, por diferentes razones, mías, personales”. A partir de ahí empezó a pronunciarse un poco más sobre su vida personal y sobre aquellas cosas que no se ven, pero que están y se sienten. “Al permitirme mostrar que estoy mal en vez de llegar a esos ataques de pánico tan feos que tuve, llorando y hablando, encontré otras formas de canalizar y otras herramientas. Eso me lo dio a entender”, aseveró durante una charla con Los40 en Madrid.

Ahora, en la etapa de promoción de Un mechón de pelo, se refirió a corazón abierto sobre cuando le diagnosticaron depresión y cómo el cabello fue parte de los procesos que atravesó y cómo eso influyó en el nombre del disco. “Mi pelo siempre fue como algo que me representó mucho en mi vida diaria, en mis shows, en mi carrera y en mis videos. Siempre al tenerlo largo yo sentía que me generaba como muchísima fuerza y era algo que me representaba mucho”, sostuvo en una entrevista con MTV, que sus fanáticos no tardaron en compartir en redes sociales.