“Me dejó siete veces”, la revelación de Flor Vigna sobre su separación de Nico Occhiato

Invitados a Podemos Hablar, Flor Vigna y Nico Occhiato revelaron cómo hacen para tener una buena relación y trabajar juntos después de terminar un noviazgo de siete años.

Los romances entre famosos pueden traer problemas laborales cuando hay una ruptura dolorosa y la vida los reúne nuevamente en algún trabajo. Pero Flor Vigna y Nico Occhiato enfrentaron esa situación de la mejor manera, y explicaron cómo y por qué lo lograron.

Invitados al ciclo de Andy Kustnetzoff debieron responder la pregunta indiscreta: “¿Se puede ser amigo de un ex?”. Nico fue el primero en responder, y no dudó al aclarar: “Nosotros hoy no somos amigos”.

Sin embargo tienen una relación más que cordial: “Nos tocó trabajar juntos, el domingo arranca ‘El último pasajero’, y pasó eso, nosotros terminamos la relación y nos cruzábamos en eventos, pero no era relación de amistad”.

El actor y conductor explicó que tras siete años de noviazgo el afecto permanece. “Es algo muy fuerte lo que pasa cuando no existe una traición, infidelidad o un dolor muy grande dentro de la pareja”, dijo,. Y detalló: “Flor era mi familia, hablaba más con ella que con mi familia, nos confesábamos todo y nos potenciábamos”, agregó.

Flor Vigna asintió y aseguró que se puede ser amigo de un ex. “Fue mi relación más larga”, explicó. “El dolor estaba, pero se pudo solucionar igual”, admitió.

Nico reveló que aunque terminaron su relación todavía se amaban mucho, y que fue eso lo que hizo que intentaran salvar la pareja tantas veces. “Le dimos duro”, admitió Flor. “Nico me dejó siete veces”, aseguró, asombrando a todos. “Él estaba muy curtido ya”.

Un poco avergonzado, Nico quiso dar explicaciones: “Fui el que tomaba la decisión, pero de algo que ya era evidente. Teníamos formas distintas de percibir la pareja y la vida”, determinó.

“Por el amor que nos teníamos intentábamos pero la realidad es que no le estaba haciendo bien a ella, ella no me hacía bien a mí. Yo también lloraba, la pasaba mal”, confesó.

Para Flor Vigna sí hay amistad en la actualidad: “Después de todos esos intentos había cariño y había amistad, y cuando llega la oportunidad de conducir juntos fue como ‘Che, es un sueñazo, no te odio, quiero siempre que te vaya bien’”, dijo, justificando la decisión de trabajar con su ex.