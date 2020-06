“Me daba mucho pudor”, Magui Bravi y el incómodo momento en el baño de un avión

La actriz Magui Bravi se animó a compartir varias anécdotas en su vida. En una de ellas la bailarina impidió que una pareja tuviera sexo dentro del baño de un avión y en otras dos situaciones vivió experiencias paranormales que jamás olvidará.

Magui Bravi contó que cuando fue azafata tuvo que intervenir para que una pareja no tuviera sexo en medio del vuelo: “Tuve la experiencia de una pareja. Ella era muy joven y él era muy grande. Ella era muy rubia y muy despampanante. Se fueron a la parte detrás del avión. Y tuvimos que llamar a la jefa porque no me animaba a tocar la puerta, me daba mucho pudor”, dijo la morocha.

“Entonces la jefa fue y les dijo que no podían estar los dos en el baño a la vez. Después hubo un tema tremendo porque ellos tenían que volver y el pasillo del avión es uno solo. Todo el mundo miró. Claramente los vimos entrar al baño”, agregó Magui Bravi.

Además, la bailarina de Bailando por un sueño agregó: “El sexo en el avión es peligroso por si pasa algo o si hay turbulencia. La azafata, además de buchonear, está para cuidarte que no te pase nada. Si se golpean la cabeza adentro del baño, el problema es mío. Entonces, básicamente tenía que hacer eso”, contó la morocha.

Cabe recordar que hace unos días, la vedette había contado una experiencia paranormal que le tocó vivir en el Cerro Uritorco: “Estábamos grabando en Córdoba, en el centro Uritorco. Yo me hacía la canchera. Teníamos a un chamán con nosotros y yo estaba re descreída. Onda ‘dale, que nos vas a contar’… Siempre con respeto pero no pensaba mucho que iba a pasar”, dijo la actriz a Radio Mitre.

Luego, la bailarina siguió: “Él quería hacer tiempo y yo le decía que necesitábamos la luz. Mejor que pase algo ahora y ya está. Terminó la nota, no había pasado nada, me miraba con el camarógrafo. Terminó la nota, apagamos la cámara y vimos una luz cruzar, se paró ante nosotros y se fue”.

“Esto me pasa por maldita. Por no creer en estas cosas. Me lo re merezco. Me quedé helada. No puedo decir más nada. Pensé que no iba a pasar y lo vi adelante mío”, agregó la talentosa bailarina.

Por último, Magui Bravi reveló: “Después hay otra historia que sucedió cuando estaba de vacaciones con mi novio. Habíamos visto la película Actividad Paranormal. Jodíamos con la película, nos hacíamos chistes. Una noche después que le había hecho un chiste con esa película se abrió la puerta del hotel que tenía llave, no era magnética. Fue rarísimo lo que pasó”, dijo la artista y agregó: “Nos quedamos los dos mirando. De repente, se prendió sola la luz del pasillo. Salimos y no vimos nada. Hoy creo en todo”.

Fuente:https://www.eltrecetv.com.ar/