«Me cuesta mucho querer»: Moria Casán confesó lo que verdaderamente siente por Susana Giménez y Mirtha Legrand

Si pensamos en divas de la televisión argentina, inmediatamente lo primero que se nos viene a la mente es el trío dinámico conformado por Moria Casán, Susana Giménez y Mirtha Legrand, mujeres que han conquistado las pantallas del país y son las que llevan más tiempo en los medios.

Sin embargo, y para decepción de muchos, Moria Casán, Legrand y Giménez no poseen una relación tan cordial como se especula, o por lo menos es lo que quedó confirmado cuando «La One» pidió que no la comparen con estas dos reconocidas figuras porque «la devalúan».

Al confirmarse Moria Casán como invitada, muchos hablaron sobre la posible presencia de Giménez en la mesaza.

Como era de esperarse, muy fiel a su estilo de ser «memoriosa», Chiquita Legrand no olvidó estas palabras de Moria Casán y decidió recordárselas en su primer programa de «La Noche de ML», donde la vedette fue invitada especial junto a su pareja Fernando Galmarini. «¿Vos nos querés a Susana y a mí?», disparó la rubia.

Por su parte, la actual protagonista de la obra «Julio César» decidió responder con una exclamación: «¡Ay, qué pregunta!», pero después amplió su contestación y, en realidad, dejó muchas más dudas que respuestas.

«A mí me cuesta mucho querer. Yo te respeto muchísimo. A vos también te quiero, a Susana también. Hay una cosa que la gente tiene que porque fuimos la rubia y la morocha, y que trabajamos mucho juntas y no hubo primer plano nunca de ninguna en especial. En el teatro encabezaba yo y en el cine, Susana y ella no es mi amiga», dijo la exmodelo y actual empresaria.

Para Casán, este alejamiento que sufrió con las divas de la televisión se debe a que Legrand y Giménez son mucho «más estructuradas que ella», ya que la actriz de «Brujas» apuesta por ser más «artística, diferente y modernizada».

Malas críticas para Moria

Este programa, sin duda, acaparó la atención de las redes sociales y no precisamente por comentarios positivos. Para algunos internautas, la idea de sentar a Moria Casán y Galmarini en la primera mesa de Mirtha Legrand fue un error que hizo que Chiquita bajara a 6,6 puntos de rating contra un sólido 10 que obtuvo «PH, Podemos Hablar».

Según los internautas, el regreso de Mirtha Legrand no fue lo que se esperaba.

Aparte, algunos televidentes juzgaron la necesidad de la conductora de «Moria es Moria» de imponer su palabra siempre y no dejar hablar a otros invitados, como El Puma Rodríguez y Baby Etchecopar, que también acudieron a la gran mesaza.