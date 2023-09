«Me bloqueó porque le pedí trabajo» Soledad Aquino expuso a Marcelo Tinelli y sus hijas intervinieron

Soledad Aquino expuso a Marcelo Tinelli por el abandono que habría hecho hacia su persona. Según indica la primer mujer con la que el cabezón compartió su vida, él la tiene bloqueada y el motivo que acusa es lo que más sorprendió a todos. Todo comenzó cuando ella compartió en su cuenta de Instagram una foto en la que se la ve junto al conductor del ‘Bailando’ y escribió «¡Qué tiempos aquellos! Encontré estas fotos, ¿qué jóvenes no?» y recibió un comentario que le resonó: «Vos seguís teniendo el mismo poder con el que hiciste grande a Marcelo». Ese mensaje le dio el puntapié para contar la situación que atraviesa: «Hoy es lo opuesto. me bloqueó porque le pido ayuda económica y trabajo. Una vergüenza». Mica Tinelli, la mayor de sus hijas con Tinelli, salió a bancar a su papá y escribió «si la gente supiera lo que te ayuda papá…». Momentos después, Aquino eliminó la publicación en la que se había desatado el escándalo. Lo que llamó profundamente la atención y surgió el interrogante: ¿Fueron Mica y Cande Tinelli quienes intervinieron en la acción de su madre? Lo cierto es que no es la primera vez que hace una cosa así, a comienzos de marzo tuvo una actitud similar. «Gente divina que me da tanto amor incondicional en este espacio… ¡¡Les pido si alguien me da algún trabajo!! A mi ex le pido hace 20 años y no tiene, no me puede ayudar. Mis hijas tampoco. Tienen muchos gastos» redactó en aquel momento y sucedió lo mismo, horas después eliminó la publicación.