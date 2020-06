“Me amenazaron de muerte”: la dramática confesión de Brian Buley

El actor contó a corazón abierto el miedo que tiene de salir a la calle y que le suceda algo.

Brian Buley habló sobre su vida privada y contó por primera vez que fue amenazado de muerte hace unos meses atrás.

En una entrevista con el periodista Juan Etchegoyen en “Mitre Live“, el actor de El Marginal confesó a corazón abierto lo que sufre día a día y describió el miedo que tiene de salir a la calle y que le suceda algo malo.

“Tengo miedo que me secuestren, literalmente. Pienso que pueden hacerlo por maldad y pensar que tengo toda la plata, yo soy un laburante. Tengo un poco de fama por haber salido de la serie. Lo que más bueno tengo el corazón”, comenzó diciendo el artista.

En ese sentido, siguió con su relato: “Me pasó que un día fui a comprar y en la calle me dijeron que me iban a pegar. Me amenazaron que me iban a matar. Estaba comprando y vino uno y me dijo ´a vos te la voy a re poner, te voy a dar una puñalada´y me re apuraron. Esto fue hace unos meses atrás”.

“Me amenazó de muerte. Me decía ´veni con quién quieras, vení con cuarentena que cuarenta de los tuyos son dos o tres míos´y yo dije ´éste se la re contra banca´. Sentís miedo. Uno nunca sabe. Sale de la puerta de la casa y no sabe lo que le puede pasar”, agregó conmovido por la situación.

Brian Buley seguirá teniendo miedo de salir a la calle cuando termine la pandemia

“Voy a seguir teniendo ese temor cuando pueda salir. Antes me iba mucho en colectivo y ahora tengo chofer personal. Siempre ando con chofer, nunca ando solo. Me siento más seguro y tranquilo”, sostuvo.