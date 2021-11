«Me afectó»: la respuesta de Floppy Tesouro tras las declaraciones de Silvina Luna

La semana pasada se conocieron unas imágenes en las que Floppy Tesouro y Silvina Luna protagonizaron una acalorada charla, justo en la inauguración de un restaurante propiedad de Rodrigo Fernández Prieto. En ese momento se especuló mucho de lo que hablaron, hasta que la ex «Gran Hermano» dio su versión de los hechos en «Los Ángeles de la Mañana». En el día de hoy y tras escuchar estas palabras, la madre de Moorea volvió a referirse al tema.

En diálogo con «Nosotros a la Mañana» la reconocida bailarina se hizo eco de la respuesta de Silvina, y si bien aseguró que dijo la verdad, remarcó nuevamente cuál fue el foco del conflicto: «Fue real. Fue una charla de mujeres, un intercambio de opiniones porque Rodrigo y Federico, dueños del restaurante, nos invitaron al evento y yo no la había visto personalmente a Silvina. Ella sí se había contactado conmigo cuando empezaron a decir todas esas cosas y yo siempre los defendí a ambos, porque yo sabía de su vínculo de muchísimos años de amistad y sabía perfectamente que ellos son como hermanos», comenzó Floppy Tesouro.

Por otra parte, Floppy habló de su enojo y admitió que lo pudieron hablar y quedar en buenos términos: «Había una situación que quedó pendiente de charlar, que fue lo que me afectó el viaje que hicieron juntos a Panamá en plena separación sabiendo que ella era pública y sabía que se iba a hablar. Sentía que no había sido cuidada desde ese lugar, pero fue un intercambio donde Silvina me dijo que en el momento no se dio cuenta y que no lo hizo adrede. En un momento se puso intensa (la charla) y a mí me salió decirle que no se había puesto en mi lugar», reconoció la famosa actriz.