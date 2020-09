Mayor Buratovich: vecina denuncia que dos policías golpearon a su hija

Así lo manifestó la vecina Luciana Giménez, a través de su cuenta personal de Facebook, donde manifiesta que su hija fue salvajemente golpeada por un efectivo masculino y uno femenino ambos prestan servicio en la dependencia policial de Mayor Buratovich. Según relata la señora en una transmisión en vivo en su cuenta, comenta que su hija fue demorada y golpeada por la fuerza policial “ yo se que esto me juega en contra y no me importa, así como lo hicieron con Facundo lo están haciendo con mi hija, yo entiendo que ella tiene problemas de adicción pero las personas no tienen derecho la golpearon toda, me la mandaron toda moretoneada no se podía levantar de la cama” manifestó la señora en su cuenta de Facebook. Según se pudo saber esto habría transcurrido el día domingo y la fiscalía interviniente investiga lo ocurrido.

FUENTE; INFOLURO