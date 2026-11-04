Maximiliano Álvarez asumió como nuevo jefe de la Comisaría de Saavedra

(Por Ciudad Noticias): El subcomisario reemplaza en el cargo al comisario Gustavo Gallego, quien pasará a cumplir nuevas funciones. El acto de puesta en funciones contó con la presencia de autoridades municipales, judiciales y policiales.

En el marco de una reorganización dispuesta por la Superioridad Policial, se llevó a cabo este miércoles 4 de noviembre el acto de puesta en funciones del nuevo titular de la Comisaría de Saavedra Seccional Segunda. El cargo será ocupado por el subcomisario Maximiliano Álvarez, quien reemplaza al comisario Gustavo Gallego, que pasará a desempeñar nuevas funciones dentro de la institución.

La ceremonia fue encabezada por el jefe de la Estación de Policía Departamental de Seguridad Saavedra, comisario inspector Alexis Luciano Lucero, y contó con la participación del delegado municipal de Saavedra, la titular de la Ayudantía Fiscal local, dependiente del Ministerio Público Fiscal, el jefe de Defensa Civil, autoridades policiales de distintas dependencias y efectivos de la comisaría.

Según se informó oficialmente, esta designación forma parte de los movimientos institucionales dispuestos por la Superioridad Policial, orientados a fortalecer la conducción de las dependencias, optimizar su funcionamiento y dar continuidad a las tareas de prevención del delito y seguridad ciudadana.

Con la asunción de Álvarez, la dependencia policial inicia una nueva etapa de conducción, con el compromiso de profundizar el vínculo con la comunidad, promover el diálogo con los vecinos y fortalecer el trabajo conjunto con las instituciones locales.