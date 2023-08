Maxi López fue lapidario con Jorge Lanata: «Es cuestión de empatía, la tenés o no la tenés»

Maxi López viajó de urgencia a la Argentina tras enterarse de que Wanda Nara, la madre de sus hijos Valentino, Constantino y Benedicto, estaba atravesando un momento delicado en su salud.

En diálogo con Intrusos, el exfutbolista contó que fue una situación muy complicada para los menores por la gran exposición que tuvo el tema: «No fue fácil porque se enteraron por otras personas y obviamente cualquier tipo de situación tienen que ser la madre o el padre a comentar estas cosas. Por eso tomé el primer vuelo que pude y vine para estar con ellos».

Jorge Lanata reveló que Wanda padecía leucemia en su programa radial, cuando todavía no le habían confirmado ningún diagnostico a ella. «Mis chicos ya ven todo y ya saben todo, en las redes sociales te enteras de todo» agregó indignado.

Florencia de la V le consultó si había hablado con el periodista y él dijo: «No, para nada, me dolió no poder darle la noticia o estar para mis hijos ahí. Cuando Wanda me dijo ‘por favor, vení’, al otro día estaba viajando y me enteré en el aire que había hablado». Para finalizar, el deportista aclaró: «No lo conozco y no lo llamaría. Es cuestión de empatía, la tenés o no la tenés. No tengo ningún tipo de relación».