Maxi Giudici y Juliana Díaz se burlaron de Julieta Poggio en una transmisión online

Maxi Giudici y Juliana Díaz se conocieron en Gran Hermano, donde iniciaron un vínculo amoroso que continuó cuando terminó el juego. Recientemente hicieron una transmisión en vivo a través de redes sociales en la que el ex participante se encontraba disfrazado, interpretando a un personaje y se burló de la finalista Julieta Poggio. En la filmación, el cordobés hace mención al episodio en el que se encontró un almohadón manchado con materia fecal en la casa más famosa del país y fue asociado a un incidente de la joven de 21 años, oriunda de Villa Devoto. «Alguien hace caca en una silla, cosas que pasan adentro de una casa» dijo, y su novia apareció en cámara preguntando «¿cómo que hay gente que hace caca en una silla?», «si, pasa…» respondió él a modo de burla. La escena continuó: «A mi me ha pasado, estaba con una bikini súper finita y me vino un retorcijón y salió y la silla se manchó. No pasa nada, le puede pasar a cualquiera» bromeó Maxi mientras Juliana se reía y lo abrazaba. Los internautas no simpatizaron con sus chistes y los acusaron de envidiosos.