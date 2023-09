Maxi Giudici rompió el silencio después de su intento de suicidio y sorprendió con su declaración

Maxi Giudici pasó una semana muy difícil que terminó de la peor manera. El pasado viernes fue internado en el Hospital Ramos Mejía, luego de haber consumido un blíster de Clonazepam en un aparente intento de suicidio. Horas antes, su ex, Juliana Díaz, anunció a través de sus redes que había terminó el romance con el cordobés de manera definitiva. La drástica decisión de él fue indefectiblemente relacionada con esa situación, pero recientemente, luego de recibir el alta médica, rompió el silencio y contó la verdad sobre lo sucedido. “Hola a toda la gente hermosa que se preocupó por mí… no hablen más con nadie que no sea yo o el Cone” escribió en su cuenta oficial de Instagram, haciendo referencia a su amigo Alexis ‘El Conejo’ Quiroga, que fue quién lo asistió en la noche del incidente. “Juli no hizo nada malo… nada! Es una muy buena persona que formó parte de una etapa linda de mi vida… ya sin idas y vueltas, esa Juli ya no forma más parte de nada para mí” agregó en relación a su vínculo con ‘Tini’, cómo fue apodada dentro de la casa de Gran Hermano, dando por finalizado el vínculo entre ellos y dejándola por fuera de la difícil situación que atraviesa.