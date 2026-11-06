Mauro Szeta dio detalles de la denuncia de Wanda Nara contra Mauro Icardi: «Un mensaje de…»

Según explicaron en el ciclo, el episodio motivó la presencia de policías y una ambulancia en la Casa de los Sueños. Wanda se acercó a la propiedad tras recibir una presunta comunicación de su hija y posteriormente realizó la denuncia. Las circunstancias de lo ocurrido todavía están bajo investigación.

“Voy a contar lo que está denunciado y después hay que verificar si hay forma de probarlo. Es importante la intervención que ya dispuso el fiscal Petrucci, que es la intervención del médico legista para constatar si existen lesiones”, señaló Szeta.

A continuación, Szeta expuso el contenido de la presentación y aclaró que se trataba de la versión aportada ante las autoridades: “Hay una denuncia que radica Wanda, ante autoridades de la comisaría cuarta de Tigre. Lo que cuenta es que se anoticia por un mensaje de WhatsApp de su hija que le dice ‘papá me pegó’, ‘tengo miedo’, y que se lo cuenta a través de una computadora donde estaría encerrada. Es el contenido de la denuncia, lo que explica que haya intervención judicial”.