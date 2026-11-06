Mauro Szeta dio detalles de la denuncia de Wanda Nara contra Mauro Icardi: «Un mensaje de…»

Mauro Szeta detalló en LAM el contenido de la denuncia presentada por Wanda Nara frente a Mauro Icardi y explicó qué medidas dispuso el fiscal para esclarecer lo ocurrido en Nordelta.
Mauro Szeta intervino en LAM (América TV) para explicar el alcance de la denuncia vinculada al episodio ocurrido en Nordelta, que involucra a Wanda Nara y Mauro Icardi. El periodista especializado en policiales remarcó la necesidad de distinguir lo denunciado de aquello que pueda acreditarse durante la investigación.
Según explicaron en el ciclo, el episodio motivó la presencia de policías y una ambulancia en la Casa de los Sueños. Wanda se acercó a la propiedad tras recibir una presunta comunicación de su hija y posteriormente realizó la denuncia. Las circunstancias de lo ocurrido todavía están bajo investigación.
“Voy a contar lo que está denunciado y después hay que verificar si hay forma de probarlo. Es importante la intervención que ya dispuso el fiscal Petrucci, que es la intervención del médico legista para constatar si existen lesiones”, señaló Szeta.
A continuación, Szeta expuso el contenido de la presentación y aclaró que se trataba de la versión aportada ante las autoridades: “Hay una denuncia que radica Wanda, ante autoridades de la comisaría cuarta de Tigre. Lo que cuenta es que se anoticia por un mensaje de WhatsApp de su hija que le dice ‘papá me pegó’, ‘tengo miedo’, y que se lo cuenta a través de una computadora donde estaría encerrada. Es el contenido de la denuncia, lo que explica que haya intervención judicial”.
“Wanda sostiene que, ante el pedido de su hija, va al lugar. Y lo que el personal policial deja sentado es que Mauro Icardi, cuando la policía interviene, estaba en la vivienda y no quiere entrevistarse con el personal policial”, explicó.
Sobre los próximos pasos, el periodista detalló las medidas que, según su información, dispuso el fiscal para avanzar en la investigación y reunir elementos que permitan esclarecer la denuncia: “Lo que dijo el fiscal es que le van a tomar declaraciones a Wanda Nara para que profundice todo. Secuestrarán el teléfono y la computadora, ordena un reconocimiento médico legal y lo que hace de rutina es decirle: ‘Quedás notificado de que tenés la información de una causa penal’”.
FUENTE: PRIMICIAS YA
¿Nadie ha roto el hielo todavía?
Tu opinión es importante para nosotros. Sé la primera persona en dejar un comentario.Empezar conversación ahora