Matías Nebot: “Sesionar en los pueblos no nos hace ni más ni menos federales”.

(Por Ciudad Noticias): El joven concejal oriundo de la localidad de GOYENA, si bien se mostró a favor de que el CD sesione en los diferentes pueblos del distrito, dejó un claro mensaje para la gestión de Gustavo Notararigo quien hace poco más de una semana, firmó el convenio para la construcción de 32 casas, únicamente para Pigüé.

A raíz de la determinación de Notararigo, las comisiones de fomento de Saavedra, Espartillar y Arroyo Corto, elevaron una nota al cuerpo deliberativo mostrando un justificado descontento.

Por su parte Nebot, declaró en LA ZERO FM: “Decir muchas veces que somos federales, en realidad sesionar en los pueblos, no nos hace ni más ni menos federales. Me parece que hay una intencionalidad político partidaria pero para nosotros, sesionar es correcto pero las políticas públicas que pensamos para las localidades, los proyectos, el desarrollo, eso es realmente el federalismo”, puntualizó el edil del vecinalismo Matías Nebot.

También, el concejal se refirió a la nota elevada por las comisiones de fomento de Saavedra, Espartillar y Arroyo Corto:

“Quiero hacer referencia a las comisiones de fomento que hicieron alusión a las 32 casas que se van hacer en Pigüé y bueno, cinco veces podemos sesionar en el año en Saavedra, pero las política serias pasan por otro lado y no por desarrollar una sesión en una localidad”, lanzó Nebot en concordancia con las comisiones mencionadas anteriormente quienes tildaron a la actual gestión, de “olvidar una vez más a las localidades del distrito”.