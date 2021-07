Matías Nebot: ¡Feliz de renovar el compromiso que venimos haciendo!

(Por Ciudad Noticias): El jóven edil oriundo de Goyena, emitió una carta donde mostró su felicidad en la que se comprometió a trabajar por cuatro años más por los vecinos de todo el distrito.

En el día de ayer @todosporsaavedra decidió que ocupe el primer lugar en la lista de candidatos a concejales para las elecciones. Me siento muy honrado y con una fuerza extraordinaria que da el equipo de candidatos que me acompaña. En estos cuatro años los vecinalistas marcamos una impronta de trabajo en el HCD e hicimos de nuestro bloque un espacio de encuentro con los vecinos, con nuestra modalidad de bloque itinerante y las recorridas.

Hoy siento una nostalgia muy profunda en el pecho porque daría lo que sea para que mi abuela Negrita estuviera acá, mi gran maestra de la política, quien me enseño que el buen político no es el que habla bien, sino el que trabaja enserio en la elaboración de propuestas y proyectos que atiendan las necesidades de la gente. ¡Te mando un beso al cielo viejita linda!

Quiero terminar agradeciendo el apoyo incondicional de mi familia, que siempre me hace el aguante en todo, en los momentos lindos que me toco vivir, y también los malos. Quiero agradecer al equipo formidable que me acompaña en la lista y a mi partido, Todos por Saavedra, por confiar nuevamente en mí. Al cerebro que nos ayudó al armado de un partido con valores e ideas claras, mi gran amiga @mica_cellucci A mis grandes amigos, quienes nos dan su apoyo incondicional @carlosjbevilacqua y @mariafernanda.bevilacqua