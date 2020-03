Matias Emmamuel, actor y bailarín: “Caminé por la oscuridad mucho tiempo y no la quiero más”

Quien formó parte de “Sin Codificar”, se refirió a su paso por la fama y ahora, un lugar totalmente distinto como es el camino de Dios.

Mati, en primera persona;

Camine muchos años de mi vida en la oscuridad y ahí es cuándo pedís ayuda a algo qué está más allá, cuando vivís ese vacío decís: Dios, sácame de acá.

Yo siempre supe que estoy en manos de algo que no soy yo, que estoy en manos de Dios ya que soy Cristiano de cuna y siempre tuve mi fe puesta en él, muchas personas lo llaman Dios, otros le dicen destino, algunos suerte.

Pero Mi vida cambio, cuándo decidí volver a abrirle mi corazón a Dios y experimentar la fe y ese amor inmenso que siento al buscar de él!!

Comencé de muy chico haciendo castings, siempre luche por mis sueños, por ir detrás de ellos, por hacer lo que tanto AMO que es bailar, cantar y actuar, tuve lo que tanto quería, “FAMA”, esa fama que todo pibe desea a mi corta edad, yo solo buscaba ser conocido, no me importaba más nada que el ser reconocido, que cuándo ande por la calle me pidieran fotos, me saluden, logré conseguir eso, trabaje en Sin Codificar con Yayo, me di el gusto de trabajar en varios programas de tv con la Tota Santillan, Juani Martinez y Flor Ventura en el reality los elegidos, hice teatro con grandes artistas, hice videos clips para varias bandas, debuté en calle Corrientes, hice radio con Violeta Lo Re, fui notero, hice gráficas, hice un par de capítulos en la SERIE DE DIEGO MARADONA!! (Que pronto se va a estrenar).

Eso es un poco del resumen de todo lo que logré hacer, pero Siempre había algo que no me llenaba y me hacía sentir vacío, en ese mundo que te cega que te hace ver todo de color rosa, ya que al apagarse las luces, las cámaras yo volvía a mi casa y al apoyar mi cabeza en la almohada en la noche todo dejaba de ser de color rosa, y ahí me llenaba de tristeza, y era tan grande el vacío que sentía que ya nada de todo eso que anhelé una vez lo podía llenar, y que el ÚNICO que llena todo esos vacíos es DIOS.

Hoy miro hacia atrás, y recuerdo cuando frecuentaba los boliches, la calle o donde fuera y escuchaba el murmullo de… Este chico es de la farándula, conoce a todos, es el MAGO CORIA DE SIN CODIFICAR!! (Yo me reía), claramente no niego que si es linda la farándula y la fama, pero deje de ver tele porque entendí que la gente deja de ser uno mismo con tal de llegar a más audiencia o ganar más reconocimiento, es como una batalla de egos y yo no nací para eso, me di cuenta que eso no me llena en nada, no soy de ese estilo de personas, que no digo que sean malos pero si pierden mucho la esencia que tiene cada uno, terminando de formar alguien que ni ellos mismos reconocen porque me paso, lo viví en carne propia, por eso hoy aprendí a ser agradecido a Dios por siempre abrirme puertas de trabajo en ese medio de donde estoy y que si me puso ahí es para llevar su palabra y hablar de cuán GRANDE ES ÉL!!

Cada vez que veo que un Artista, jugador de futbol o figura del medio como Rodrigo Tapari, Walter Encina, Antho Mathei, Gaston Pauls, Andrea Rincón, entre otros, que le abre su corazón a Dios y busca de él, me pone muy contento, es muy lindo saber que hay muchos en este medio necesitando y buscando de Dios.

En este mundo todo es efímero y acá estamos de pasada, ya va a ser un año que me congrego en catedral de la fe de Lanús, tengo unos Pastores excepcionales María Laura Quiroga, Alejandro Quiroga, somos una gran familia… Pido a Dios que todos conozcan cuán grande es él, antes me la pasaba hablando cosas que no tenían importancia, hoy a cualquier amigo o persona que se me cruza le hablo de Dios… Con respecto a mi carrera voy a seguir en el medio y tengo varias propuestas para hacer algo pequeño en tele y teatro en calle Corrientes, con la obra “Tango y plumas la revista porteña”, nos mudamos al teatro Vitral, antes estábamos en el Multiescena, con un gran elenco…