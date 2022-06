Matías Defederico mostró polémicos chats con el papá de Cinthia Fernández

El exfutbolista publicó capturas de pantalla de la conversación que tuvo con su exsuego y encendió la polémica con su ex.

El conflicto entre Cinthia Fernández y Matías Defederico parece no tener fin. Después de que la justicia fallara a favor de la bailarina con respecto a la custodia de las tres hijas que tienen en común, Bella, Charo y Francesca, el exfutbolista hizo pública una conversación que tuvo con Jorge, su ex suegro.

A través de sus historias de Instagram, el periodista compartió el diálogo que tuvo por Whatsapp con Jorge, donde el padre de la panelista de Momento D le comenta que lleva tres años sin ver a sus nietas. «Yo voy dos meses sin tenerlas, las fui a ver el sábado de prepo», le contestó Defederico. «Sí, vi el programa de Mazzoco. Por momentos yo me deprimo», continuó Jorge.

«Una mierda todo sinceramente, pero no hay que bajar los brazos, Jorge», insistió su exyerno. «Bueno, tranqui, esperemos que haya una luz al final del túnel. Yo traté de brindar una educación, pero parece que no hice un buen trabajo. Y tengo mucha bronca conmigo. Solo conmigo», apuntó el hombre.

«Escuchaba a tu mamá y recordé un montón de cosas que necesité olvidar para no sufrir más. Solo espero pagar lo que debo, que tuve que utilizar porque no me quedaba otra. Y poder disfrutar de abrazar a mis nietas algún día», agregó, haciendo referencia al dinero de la venta de un departamento por el cual inició el conflicto con su hija y su exmujer.

Por último, para cerrar la conversación, Defederico lo invitó a que vea a las nenas cuando estén con él. «El día que yo pueda verlas, ésta es tu casa y acá las puertas siempre están abiertas», le remarcó.

Por su parte, Cinthia hizo un descargo en sus redes sociales donde explicó la situación con su padre, que en varias oportunidades también las hizo públicas en LAM y posteó chats con Jorge para demostrar que nunca le prohibió ver a sus nietas, sino todo lo contrario.