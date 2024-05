Matías Alé presentó a su novia, 24 años menor que él: “Estoy enamorado, la edad no afecta en nada”

Después de varios años soltero, Matías Alé le puso fin al misterio amoroso y presentó a Martina, su nueva novia, 24 años menor que él y con quien tiene el deseo de ser papá.

En una entrevista para Socios del Espectáculo, el ex de Graciela Alfano, confesó que está en una de sus mejores etapas y muy enamorado.

De hecho, declaró que estaba esperando enamorarse así: “Siempre dije que la vida me iba a regalar un gran amor y apareció Martina. La edad no afecta en nada, no nos damos cuenta. Ella es como Alfonsina Storni en un cuerpito de 22 años”.

“Marti acaba de llegar de Mar del Plata, la fui a buscar a Retiro. Estoy feliz, enamorado y contento”, confesó el actor en la nota que dio al programa de espectáculos que conducen Rodrigo Lussich y Adrián Pallares por canal Trece.

El notero le preguntó acerca de la relación que tuvo en su momento con Alfano y Alé sin pudor contó: “Graciela Alfano me enseñó mucho. Yo tenía 22 años y ella, 47″. Y agregó: “Entonces, de alguna manera, me enseñó a dejarme crecer, cómo acompañarme, qué cosas no hacer para que no se termine la relación. Yo soy original, no estoy copiando a nadie. Ella fue una gran maestra”, señaló.

Además, la flamante novia contó: “Lo que me enamoré de él fue su abrazo y su sonrisa. Él es así con todos y es muy bueno con toda mi familia. Ya conoció a mis papás y a mis hermanos, y están felices».