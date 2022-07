Matías Alé: “Me quiero llevar a mi mamá a Córdoba”

Hoy en “Las Rubias”, Marcela Tinayre junto a sus amigas Adriana Costantini y Alexandra St Arnould, charlan con Matías Alé.

El artista, reveló que se va a vivir a la provincia de Córdoba: “Puse un local de sushi en Carlos Paz, inaguramos la primer semana de agosto. El local esta frente del lago San Roque, una ubicación muy linda”, y agregó: “En principio me voy en septiembre y me encantaría llevarme a mi mamá conmigo, para que me acompañe en este emprendimiento, pero ella tiene sus obligaciones”.

Matías Alé, detalló firmo un pre contrato con la productora HD Imágenes, con la idea de hacer radio y televisión en la misma ciudad: “No lo quiero decir mucho, porque mi mamá no me deja contarlo para que no se pinche. Tengo muchos proyectos en Córdoba, estoy muy contento tanto con mi emprendimiento gastronómico, como también con todo los proyectos artísticos que se desarrollen allá“.

FUENTE: NET TV