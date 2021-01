Matías Alé explicó por qué Silvina Escudero le pedía que durmiera con su perro

Matías Alé sorprendió a sus compañeros de Polémica en el bar (América TV) con una curiosa declaración. Es que el mediático recordó sus días como pareja de Silvina Escudero y contó que, una vez, la bailarina lo mandó «a dormir a la cucha del perro» porque sus papás no los dejaban compartir la cama.

En el marco de una conversación sobre el rol de los padres en la educación de sus hijos, Chiche Gelblung contó que Alé tuvo una novia que le había dado una curiosa orden: la mujer le habría pedido al actor que duerma con su mascota .

«Uno por amor hace cualquier cosa», explicó Matías Alé sobre el pedido de Silvina Escudero Crédito: Twitter Mirtha Legrand

Luego de que Horacio Cabak indagara más, Alé respondió: «Lo que pasa es que ella era fanática de los perros. Y no podíamos dormir juntos en la misma cama porque los padres no querían» .

Después, aclaró: «Igual, ya éramos grandes» . Frente a la sorpresa de Gelblung y Cabak, Alé explicó que esta expareja le había hecho el extraño pedido unas pocas veces. «No la pasé tan mal. Hacíamos cucharita con el perro» , bromeó el actor y agregó que «uno por amor hace cualquier cosa» .

Si bien hasta ese momento Alé se negaba a revelar la identidad de la expareja que protagonizaba la anécdota, Gelblung se encargó de contar que la mujer era Escudero. «En un cuarto estaba su hermana Vanina [ Escudero ], en el otro estaba Silvina y abajo estaban los perros», añadió Alé luego de que su compañero contara quién era la mujer. » Los padres no la dejaban dormir conmigo. Y, como yo no me quería ir hasta mi casa, me quedaba ahí «, explicó.

FUENTE; LA NACIÓN