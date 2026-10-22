“Mati, ¿quién vende?”: aparecieron carteles contra el intendente Matías Nebot antes de una sesión clave en Pigüé

(Por Ciudad Noticias): Carteles con mensajes dirigidos al intendente de Saavedra, Matías Nebot, aparecieron durante la madrugada en las rejas de ingreso al Honorable Concejo Deliberante, en Pigüé, en la antesala de una sesión especial que podría marcar un momento clave en la política local. Las inscripciones, colocadas en distintos sectores del acceso al edificio, llevaban la frase “Mati, ¿quién vende?”, mientras que también se observaron folletos detrás de las rejas.

Según informó Semanario Reflejos, se estima que los carteles fueron colocados entre las 2 y las 2.30 de la madrugada. Las cámaras de seguridad del lugar no habrían permitido identificar a las personas responsables debido a una cuestión de programación del sistema. La aparición de los mensajes se produjo horas antes de la sesión especial que se desarrollará este viernes en Pigüé, donde los concejales analizarán las conclusiones de la Comisión Investigadora que examinó las declaraciones públicas realizadas por Nebot el pasado 17 de julio. En esa instancia, el cuerpo legislativo deberá evaluar la gravedad de los hechos investigados y expedirse en el marco del procedimiento institucional. Por el momento, no trascendió quiénes colocaron los carteles ni se informó sobre la identidad de sus responsables.

Fuente: Semanario Reflejos.