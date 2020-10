Masterchef Celebrity | El tenso cruce entre Dolli Irigoyen y El Polaco: “Bajate de la mesada”

En el último programa de Masterchef Celebrity, El Polaco se vio envuelto en un tenso momento con la chef Dolli Irigoyen cuando lo retó.

El lunes, la pantalla de Telefe estrenó MasterChef Celebrity, un reality donde famosos argentinos compiten para encontrar al que mejor cocina. En el primer programa los equipos se dividieron así: Claudia Villafañe quedó a cargo del equipo rojo y eligió a El Polaco, Belu Lucius y Nacho Sureda (el actor que se hizo conocido por actuar en El Marginal). Por otro lado, Fede Bal quedó a cargo de su equipo junto a Sofía Pachano, Boy Olmi y El Mono de Kapanga.

En la emisión de este jueves, El Polaco quedó en medio de un momento tenso con la chef Dolli Irigoyen, quien le hizo pasar vergüenza delante de sus compañeros. La cocinera le criticó su actitud en uno de los lugares donde se cocina y lo dejó en evidencia.

La invitada al programa presentó sus recetas y los participantes se pusieron a cocinar intentando copiar paso a paso. Mientras tanto, el jurado -compuesto por Donato De Santis, Germán Martitegui y Damián Betular- fueron los encargados de puntuar el plato presentado por cada uno de los participantes.

De repente, Dolli irrumpió y dijo: “¿Puedo decir algo?”. Entonces prosiguió a retar a El Polaco porque estaba sentado sobre su mesa de trabajo. “Bajate de la mesada, porque nunca un cocinero se sienta arriba de la mesada en la que cocina”, le criticó.

El cantante le respondió sorprendido: “Pero no me sumo a la mesada donde estaba cocinando. Me subo al costado. No usé esa parte” Entonces, El Polaco acotó: “Ya está, fui”. A pesar del mal momento, quedó entre los tres mejores de la noche.