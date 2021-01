Masterchef Celébrity; El Polaco quedó eliminado y se fue entre lágrimas…“Me llevó muchos amigos”

En el último programa antes de la gran final, el cantante fue expulsado de la competencia. El nerviosismo le jugó una mala pasada y no pudo llevar adelante su mejor plato.

En una nueva entrega de MasterChef Celebrity, Claudia Villafañe, El Polaco y Analía Franchín lucharon durante toda la jornada por un lugar en el último programa. Al igual que toda la semana, el nerviosismo se apoderó de ellos. Momentos de tensión que se hicieron presentes ante el miedo de quedar eliminados a tan solo un paso del gran día.

No faltaron las cábalas y amuletos de la suerte. El cantante tropical sigue con sus medias que deja en la puerta del ingreso al estudio, su calzoncillo y una pulserita que le regalaron sus hijas. Por su parte, la periodista comentó que durante toda la tarde le prendió velitas a su papá y a su suegra, que ya no están. Por su parte, la mamá de Dalma y Gianinna comentó que tiene una pulsera roja como amuleto.

En primera instancia, El Polaco comenzó dubitativo. Tenía pensado un plato, pero cuando pasó el jurado, le cambió los plantes con los consejos que le dieron. ¿El dato? Dolli Irigoyen, cuando estuvo en el programa, fue muy rigurosa con él. Lo retó por su postura y por diferentes métodos a la hora de cocinar. “Uh, cuando el primer día que la vi no me fue muy bien”, dijo.

A medida que fueron avanzando, todos se vieron atormentados con los nuevos productos sorpresas que iban apareciendo cada vez que Santiago del Moro los frenaba. Utensilios que debieron usar por obligación y que en momento no sabían cómo. Para este entonces, el ex de Karina La Princesita y la periodista, eran los más complicados.

Con el tiempo cumplido, llegó el momento de pasar al frente. Franchín fue la primera y si bien llegó con dudas, la devolución que le dio Germán Martitegui le devolvió sonrisa. A continuación el cantante hizo su presentación y la devolución no fue la que esperaba. Para ese entonces, su continuidad empezó a pender de un hilo. La noche, antes del veredicto final, siguió con Villafañe, que tuvo una devolución que quedó en el medio de sus dos compañeros. Tuvo tantos elogios como críticas.

Finalmente, Martitegui le comunicó al artista que no seguía en la competencia. Llegó hasta acá con mucha ilusión, pero no pudo dar el paso. “Fue un programa espectacular y me sentí muy cómodo. Acá la pasé muy bien, no como en otros programas que se meten en tu vida, acá no pasó”.