Massa movió el tablero de la Sexta y Nebot quedó obligado a vender una foto política que nunca existió

(Por Ciudad Noticias): Mientras Matías Nebot buscó instalar que Sergio Massa volvió a ponerlo al frente del armado en Saavedra, una versión surgida del encuentro sostiene que el líder del Frente Renovador le habría marcado exactamente lo contrario: Pensar en un cambio rotundo tras la pésima elección intermedia en 2025 por parte del vecinalista. La ausencia de una fotografía pública entre ambos, la presencia de Sergio Bordoni y el crecimiento de Andrea Guardese agregan tensión a una interna que se desarrolla mientras el intendente continúa bajo investigación del Concejo Deliberante.

La reunión existió. Sergio Massa recibió en Buenos Aires a Pablo Garate, intendente de Tres Arroyos; Ricardo Marino, intendente de Patagones; Carlos Bevilacqua, intendente de Villarino; Matías Nebot, intendente de Saavedra; y Sergio Bordoni, exintendente de Tornquist y actual director del Banco Provincia.

La Tecla confirmó el encuentro y señaló que Massa volvió a plantear hacia adentro del espacio su intención de competir en 2027.

Hasta ahí, los hechos. Pero detrás de la versión pública de la reunión aparece una discusión política mucho más profunda.

Nebot salió a instalar respaldo. La versión que llegó desde la reunión dice otra cosa

Desde el entorno de Matías Nebot se buscó instalar que Sergio Massa había “encendido los motores” y que el intendente de Saavedra continuaba ocupando un lugar privilegiado dentro del esquema político del massismo.

El mensaje fue difundido a través de un medio regional utilizado por el propio entorno de Nebot para amplificar esa interpretación.

El problema es sencillo de plantear: no apareció una fotografía pública entre Sergio Massa y Matías Nebot que confirme ese supuesto respaldo personal.

Y hay algo todavía más fuerte. Según información surgida del propio encuentro, Sergio Massa le habría planteado a Matías Nebot una advertencia que contradice frontalmente la interpretación que después se intentó instalar:

“EL HOMBRE DE TIGRE QUIERE UNA ESTRATEGIA DISTINTA Y UN CAMBIO PENSANDO EN 2027.

La frase no fue presentada públicamente por Massa ni existe, hasta ahora, un registro audiovisual que permita atribuírsela documentalmente. Por eso debe ser considerada una versión surgida de la reunión.

Pero si refleja lo ocurrido, el sentido político del encuentro cambia por completo. Porque Massa no estaría hablando de abandonar Saavedra.

Estaría hablando de retener Saavedra pero con medidas concretas y un golpe de timón. Y son dos cosas muy diferentes.

Una cosa es activar el territorio. Otra, respaldar a un intendente que no le fue tan leal en las legislativas

Las informaciones publicadas sobre el encuentro coinciden en que Sergio Massa está reconstruyendo el armado territorial del Frente Renovador con vistas a 2027. La reunión de la Sexta forma parte de esa estrategia.

Por eso, el concepto de “encender los motores” puede tener una interpretación mucho más amplia de la que pretende mostrar Matías Nebot. Massa puede estar ordenando: “Hay que trabajar distrito por distrito”.

Eso no equivale a decir: “Matías Nebot será quien gobierne Saavedra después de 2027”.Y en el caso de Saavedra la diferencia resulta especialmente sensible.

Sergio Bordoni no estuvo allí de casualidad

Hay un dato que merece especial atención. Sergio Bordoni ya no es intendente de Tornquist.

La Municipalidad de Tornquist está actualmente conducida por Estefanía Bordoni, mientras Sergio Bordoni ocupa un lugar en el directorio del Banco Provincia.

Por lo tanto, la presencia de Sergio Bordoni en la reunión con Sergio Massa no puede ser explicada simplemente por una representación institucional de un municipio.

Bordoni estuvo allí como dirigente político.

Y eso tiene particular importancia en Saavedra. Porque en el armado territorial del Frente Renovador, Andrea Guardese viene consolidándose como referente del espacio en el distrito y los movimientos políticos registrados durante los últimos meses muestran un vínculo estrecho entre la dirigente y Sergio Bordoni. Un medio regional señaló precisamente a Bordoni como uno de los dirigentes de mayor influencia del Frente Renovador en la Sexta y a Guardese como una de las referencias que viene ganando peso en Saavedra. Por eso, la escena de Buenos Aires tiene una lectura diferente.

Sergio Massa reunió a Matías Nebot, pero también sentó a Sergio Bordoni.

Y en Saavedra existe una estructura renovadora que no termina en Nebot.

El problema para Nebot es que el Frente Renovador puede sobrevivirlo

Este es probablemente el punto central. Matías Nebot llegó al gobierno con una identidad vecinalista y mantuvo una relación política con Sergio Massa, pero esa relación nunca significó que el intendente fuera sinónimo del Frente Renovador en Saavedra.

De hecho, durante 2025 Nebot mantuvo su identidad vecinalista en lugar de adoptar el sello del Frente Renovador. Mientras tanto, el massismo comenzó a reconstruir una estructura propia.

En mayo de 2026, Andrea Guardese ya aparecía públicamente como una dirigente con creciente peso dentro del Frente Renovador en Saavedra. La información regional también marcaba su vínculo político con Sergio Bordoni y señalaba un crecimiento de su posición frente a otros referentes locales.

Esto conduce a una pregunta inevitable:

¿Sergio Massa está armando a Matías Nebot o está armando al Frente Renovador?

La respuesta puede determinar el futuro político de Saavedra.

Y hay un problema adicional: Matías Nebot sigue bajo investigación

La discusión política no ocurre en el vacío. Matías Nebot continúa sometido al procedimiento de Comisión Investigadora dispuesto por el Concejo Deliberante de Saavedra.

El 5 de agosto de 2026, el Concejo Deliberante aprobó el inicio del procedimiento previsto en el artículo 249 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, a partir de las declaraciones públicas realizadas por el intendente el 17 de julio. La resolución establece que la investigación busca evaluar su aptitud psicofísica, idoneidad, desempeño institucional y eventual transgresión a los deberes de la función pública.

El 10 de agosto quedó formalmente constituida la Comisión Investigadora, integrada por Florencia Bros, Luis Marcelo Herrador, Silvio Ceferino Mosegui, Verónica Piangatelli y Clarisa Rivas. Mariano Mansilla se excusó de integrar el cuerpo.

Y aquí aparece el calendario que puede convertirse en una pieza fundamental de la política local.

El artículo 249 de la Ley Orgánica de las Municipalidades establece que la Comisión Investigadora cuenta con 30 días para reunir antecedentes y elementos de prueba. Cumplida esa etapa, el intendente dispone de 10 días para formular su descargo y aportar pruebas. Una vez vencido ese plazo, la Comisión tiene hasta 15 días para elevar su informe al Concejo Deliberante, que debe tratar la cuestión en una sesión especial.

La investigación, por lo tanto, está entrando en una instancia particularmente sensible. No se trata ya únicamente del impacto político de aquellas declaraciones. Ahora existe un procedimiento institucional formal que avanza con plazos determinados.

Justamente en ese momento aparece Massa

Y eso vuelve mucho más relevante la frase atribuida al líder del Frente Renovador. Porque si Sergio Massa efectivamente le habria expresado a Matías Nebot:

“HAY QUE BUSCAR UN NUEVO RUMBO, NUEVOS AIRES, UN CAMBIO”

Entonces la reunión no fue una ratificación del actual intendente. Fue una advertencia política.Una advertencia que, además, encaja con el movimiento territorial que el massismo viene desarrollando.

Retener Saavedra. Sí. Retener a Nebot. No necesariamente.

El relato de Nebot y la ausencia de la foto

Después de la reunión, el entorno de Matías Nebot eligió una interpretación conveniente: Massa “prendió los motores”, Nebot forma parte del armado y todo continúa normalmente.

Pero la escena pública ofrece menos certezas. No hay una fotografía pública entre Sergio Massa y Matías Nebot. No existe una declaración pública de Sergio Massa diciendo que Matías Nebot será su hombre para Saavedra en 2027. Y, en cambio, sí existe un dato concreto: Sergio Bordoni estuvo en la mesa de Massa.

Mientras tanto, en Saavedra crece Andrea Guardese como referencia del Frente Renovador.

Y el propio Matías Nebot enfrenta un proceso institucional que todavía debe atravesar sus distintas etapas.

La verdadera disputa

Por eso, la pelea política no pasa solamente por saber qué quiso decir Massa con “encender los motores”. La disputa real es mucho más concreta:

¿Quién va a conducir el Frente Renovador en Saavedra cuando llegue 2027?

Matías Nebot necesita demostrar que sigue siendo el elegido. Sergio Massa necesita demostrar que el Frente Renovador puede gobernar el territorio.

Sergio Bordoni aparece sentado en la mesa del principal dirigente del espacio. Andrea Guardese construye una referencia propia en Saavedra. Y mientras tanto, la Comisión Investigadora avanza sobre Matías Nebot.

Demasiadas piezas para reducir todo a una simple reunión.

Porque, si la versión que circuló desde el encuentro es correcta, Sergio Massa no le habría pedido a Matías Nebot que encienda los motores para volver a gobernar Saavedra. Le habría advertido que, para que el massismo conserve el distrito, el intendente debería dejar paso a otro esquema.

Entonces, el verdadero problema de Matías Nebot no sería demostrar que estuvo reunido con Sergio Massa. Eso ya se sabe.

El problema sería explicar por qué necesitó instalar públicamente que esa reunión significaba un respaldo personal, cuando las señales políticas que emergen de ella parecen apuntar hacia otro lado.

Y en política, cuando no hay foto, pero sí hay movimientos de territorio, dirigentes y reemplazos posibles, la ausencia de la imagen puede terminar diciendo más que la imagen que se quiso vender.