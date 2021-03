¿Más que amigos? Daniel Osvaldo y Gianinna Maradona disfrutaron el fin de semana juntos de un recital

El rumor viene de hace varios años cuando se pelearon de sus respectivas parejas.

Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo se conocen desde 2015 cuando el futbolista volvió al país para jugar en Boca Juniors. En aquel momento, la hija de Diego Maradona salía con Lucho Strassera y Daniel con Jimena Barón. Sin embargo, cuando ambos se separaron los rumores de un posible affair surgió rápidamente.

Consultada por Mirtha Legrand sobre esta cuestión, Jimena no dudó en decir: “Gianinna me contó una situación de una manera y después, lamentablemente para ellos, hubo un video que desdijo mucho lo que me contaron. Y me sentí rara. Yo estaba en un momento en el que era un flan, estaba destruida con todo lo que me estaba pasando. Por ahí me pasa hoy y me lo tomo de otra manera. Pero en su momento me lastimó”.

Los vecinos de Daniel vieron varias veces el auto de la hija del Diez y para echar más leña al fuego, este fin de semana Gianinna fue a ver la presentación de “Barrio Viejo”, la banda del ex futbolista. No es la primera vez que la empresaria acompaña al músico en diferentes escenarios donde se presenta.

Los vecinos de Banfield compararon a Jimena Barón con la hija de El Diez y manifestaron que: “Era mucho más simpática que Gianinna. Siempre saludaba”.

FUENTE; PRONTO