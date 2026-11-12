Más inversión, más maquinaria y mejores servicios. Coronel Suárez continúa renovando su parque automotor

Las gestiones se convierten en equipamiento concreto. Tal como lo había anunciado, el intendente Ricardo Moccero confirmó, la semana pasada, la llegada de tres nuevos camiones, adquiridos a través de Provincia Leasing del Banco Provincia, para fortalecer la capacidad de trabajo en las distintas localidades del distrito.

Dos camiones volcadores para Servicios Públicos, destinados a mejorar las tareas de mantenimiento y prestación de servicios.

Un camión volcador con acoplado para Obras Públicas, que permitirá ampliar la capacidad operativa en trabajos de infraestructura.

¡Y la incorporación de maquinaria ya venía avanzando!

Durante septiembre también se sumaron:

Un nuevo camión recolector de residuos y una cortadora para Huanguelén.

Estas inversiones forman parte del convenio impulsado por el intendente Ricardo Moccero, junto al gobernador Axel Kicillof y el presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo, para renovar y ampliar el parque automotor de la Gestión de Gobierno Municipal.

En un contexto de desfinanciamiento nacional de la obra pública, el esfuerzo de la Gestión de Gobierno y el acompañamiento de la Provincia permiten continuar incorporando maquinaria para mejorar los servicios y acompañar el crecimiento del distrito.

Porque un Coronel Suárez que crece necesita equipamiento, infraestructura y servicios que acompañen su desarrollo.

Prensa Municipal.