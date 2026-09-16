Más capacitación para fortalecer la experiencia de quienes visitan la Comarca

Agentes municipales de todas las oficinas de informes turísticos y prestadores del

distrito de Tornquist, realizaron una capacitación sobre turismo y hospitalidad,

brindada por la Asociación Hotelera Gastronómica (AHG) de Bahía Blanca y Región

Sudoeste.

El dictado estuvo a cargo de Victoria Gallardo Batista, tuvo lugar en Sierra de la

Ventana, e hizo foco en fortalecer habilidades clave para la atención y la recepción de

quienes visitan el distrito.

Durante la jornada se destacó que recibir no es solo brindar un servicio: es orientar,

escuchar, resolver y generar ese vínculo que invita a volver. Fue una actividad

enriquecedora de intercambio y aprendizaje sobre cómo potenciar la hospitalidad y, en

comunidad, seguir elevando la experiencia en toda la Comarca.

La Secretaría de Turismo agradece a la AHG por acercar la capacitación y contribuir a

la formación de los equipos municipales.