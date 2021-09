Marta Pacheco: “En nuestra lista hay gente con genio que va a luchar por los proyectos de la gente en el Concejo Deliberante”.

(Por Ciudad Noticias): A horas de ingresar en veda electoral, la precandidata en tercer lugar que tiene la Lista N° 6 del Frente de TODOS, Marta Pacheco, dialogó en el programa “Punto de Referencia” donde marcó varios puntos importantes sobre la actualidad del Honorable Concejo Deliberante.

“Siempre me gustó la política pública llevada a nivel institucional teniendo en cuenta toda la trayectoria que hicimos en todo el pueblo y con los jóvenes en su momento y con todo lo que conllevaba traer una cárcel a Saavedra y bueno, también participé en escuelas y pasé por la comisión de fomento durante ocho y doce años donde hasta el día de hoy, tenemos una amistad muy fuerte entre nosotros”, aseguró la precandidata que lleva Leticia Iacovelli en la Lista N°6.

Cosas que hay que modificar dentro del recinto del HCD:

“Desde el Concejo Deliberante me parece que como todo, hay que modificar. Por ejemplo acá tenemos un proyecto no lo pudimos llevar a cabo ni desde el legislativo ni ejecutivo. Que es la playa de camiones. El proyecto está pero cuando llega al concejo deliberante, todas las ideas políticas tienen que ponerse de acuerdo, no que porque aquel es de tal espacio, aquel de otro, no muchachos, pongamos a la gente en el lugar que corresponde, ayudémosla, si necesita la playa de camiones hablemos con la gente idónea de ese proyecto y llevémoslo adelante y presentémoslo en el ejecutivo quien tiene la última palabra”, afirmó Marta Pacheco quien también hizo alusión a la falta de comunicación la localidad de Goyena:

“En el caso de Goyena, no tienen comunicación. Nuestro equipo observó que no tienen comunicación. Una combi, una emergencia, bueno, eso es lo que deben hacer los concejales en un recinto, acompañar a la gente”, sintetizó Pacheco en (LA ZERO-SAAVEDRA).

Por otro lado, quien ocupa el tercer lugar en la lista encabezada por Leticia Iacovelli, habló de la capacidad de quienes integran ese espacio:

“En nuestra lista hay gente con genio, hay gente que va a luchar por los proyectos y por la voz de la gente.

La libertad con la que Leticia Iacovelli nos ha dejado manejarnos en los pueblos con los vecinos, ella nos dice, manéjense. Hacía mucho que no me sentía tan cómoda”, cerró Marta Pacheco en diálogo con Pablo Peralta por 104.9 Mhz.