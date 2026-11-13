Marta Fort, en la mira del nuevo «Bailando» de Santiago del Moro: la propuesta que recibió

A lo largo de los últimos meses, el nombre de Marta Fort pasó de influencer y personalidad de redes a ser una de las celebrities mejor cotizadas de nuestra farándula.

Con una gran recepción entre el público, Marta Fort crece en popularidad por su participación en «MasterChef Celebrity». Sin embargo, este reality no sería el único del que participaría la hija de Ricardo Fort de cara a lo que se viene.

Lo que se conoció en las últimas horas es que la influencer es una de las figuras que querrían tener Santiago del Moro y su producción en lo que será el ciclo «Bailando con las Estrellas», el nuevo formato que se hará en Telefe el año que viene.

En la actualidad, Marta Fort es una de las favoritas de «MasterChef Celebrity», tanto entre la audiencia y el público, y despierta el interés de quienes buscan nuevas figuras para distintos proyectos.

De momento, se sabe que la joven rechazó varias ofertas para hacer teatro en la temporada de verano para enfocarse en sus trabajos en «MasterChef Celebrity» y en el canal de streaming Blender, pero Telefe no la quiere dejar ir de su grilla.

Según revelaron desde La Pavada de Diario Crónica, esta propuesta a la heredera del empresario está en fase de concretarse, y se mantiene en etapa de evaluación.