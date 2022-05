Marlene Montaner rompió el silencio y contó la verdad de su vínculo con Stefi Roitman

Desde que Stefi Roitman y Ricky Montaner dieron el sí, mucho se habló de la relación de la actriz con su suegra. Marlene Rodríguez, madre del cantante, fue definida como la «bruja» que ronda entre el matrimonio y, pese a que la argentina desmintió la información en varias oportunidades, por primera vez la esposa de Ricardo se refirió al tema. En una breve entrevista que tuvo con Socios del Espectáculo, la empresaria se animó a hablar de su familia y de los rumores de mala onda que tendría con su nuera. «Sé que acá creen que soy una bruja pero la realidad es que la amo profundamente y ella me ama a mí. Lamento desilusionarlos», aseguró. Por otro lado, también se animó a hablar de la llegada de nuevos integrantes a la familia tras la confirmación del embarazo de Sara Escobar y Mau. «Estamos felices con los nietos», comentó. Y, con respecto a las versiones de Stefi aclaró: «¿Si Stefi está embarazada? No, ella todavía no pero será cuando Dios diga que tenga que ser. Por ahora, disfrutamos de estos nietos y cuando venga la segunda camada, estaremos felices también con ellos». Por último, Marlene reveló que el docu-reality «Los Montaner», que cuenta la vida del clan, tiene muy entusiasmados a todos. «Está muy bueno. Vi los primeros capítulos y verán que somos una familia imperfecta pero divertida», remarcó.