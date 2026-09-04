Marisol Merquel acompañó a Kicillof en la inauguración de la Casa de la Provincia en Pigüé

(Por Ciudad Noticias): La dirigente Marisol Merquel acompañó este viernes al gobernador bonaerense Axel Kicillof durante su visita a Pigüé, donde quedó formalmente inaugurada la nueva Casa de la Provincia en el distrito de Saavedra. El acto fue encabezado por el mandatario provincial junto al intendente local, Matías Nebot.

Durante la misma jornada, Kicillof también puso en funcionamiento la ampliación del Centro Integrador Comunitario Pigüé.

En ese marco, el gobernador afirmó: “Mientras el Gobierno nacional decidió paralizar toda la obra pública en el país, nosotros venimos a Saavedra a demostrar que aquí sin inversión pública no hay derechos, no hay inclusión y no hay dignidad para nuestro pueblo”.

“Somos la provincia más grande de la Argentina y necesitamos tener presencia en cada uno de los 135 distritos para acercar las políticas, las decisiones y los trámites a los 17 millones de bonaerenses”, agregó.

Kicillof también cuestionó las críticas al rol del Estado y sostuvo: “Frente a quienes sostienen que hay que destruir al Estado porque supuestamente no sirve, no llega o es ineficiente, les respondemos con hechos concretos: el Estado es esta nueva Casa de la Provincia en Pigüé”.

“Es un orgullo estar en cada municipio acercando respuestas: somos una gestión federal que trabaja para igualar oportunidades y traer bienestar a todos los vecinos y vecinas del interior”, sostuvo.

Una inversión de 2.773 millones de pesos

La nueva Casa de la Provincia demandó una inversión de 2.773 millones de pesos y ya se encuentra en funcionamiento. El edificio permite centralizar distintos trámites y prestaciones de organismos bonaerenses como ARBA, IOMA, el Registro Provincial de las Personas y el Instituto de Previsión Social.

Además, cuenta con sedes de los ministerios de Trabajo, Mujeres y Diversidad y Desarrollo Agrario, mientras que también dispone de una terminal de Provincia Net para el pago de impuestos y servicios.

Ampliación del Centro Integrador Comunitario

Durante la visita a Pigüé, el gobernador también inauguró la ampliación del Centro Integrador Comunitario, que contempló la construcción de un nuevo Salón de Usos Múltiples y un espacio donde funcionará el programa Envión.

La obra beneficia a vecinos y vecinas de los barrios Tiro Federal, Cerro de la Cruz, Pueblo Nuevo y Ducós.

Por su parte, el intendente Matías Nebot destacó la importancia de las obras y señaló: “Las obras de hoy tienen un objetivo común: acercar respuestas y hacer más sencilla la vida cotidiana de nuestros vecinos”.

“Para quienes vivimos en el interior, contar con estos servicios cerca significa evitar viajes, ampliar derechos y encontrar un Estado que escucha y acompaña”, agregó.

Reconocimiento a seis cooperativas

Durante la jornada, en el marco del programa Impulso Cooperativo, Kicillof y el presidente del Instituto Provincial de Asociativismo y Cooperativismo, Gildo Onorato, entregaron certificados de reconocimiento a seis cooperativas locales.

Las entidades realizaron obras de infraestructura y adquirieron nuevo equipamiento mediante subsidios otorgados por el organismo provincial.

En ese contexto, Kicillof destacó el rol de las cooperativas y volvió a cuestionar al Gobierno nacional.

“En la provincia de Buenos Aires las cooperativas cumplen un rol económico y social verdaderamente fundamental: mientras Javier Milei las ataca, nosotros las acompañamos porque son sinónimo de organización y lucha”, afirmó.

“Frente al individualismo y los discursos de odio que se promueven a nivel nacional, los bonaerenses ratificamos nuestra vocación solidaria: vamos a seguir trabajando para ampliar derechos y llevar esperanza a cada rincón de nuestra provincia”, concluyó.

Autoridades presentes

Además de Kicillof, Merquel y Nebot, participaron de la jornada el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis; la directora general de Cultura y Educación, Flavia Terigi; el director Ejecutivo de ARBA, Cristian Girard; el director provincial de Coordinación Interior Sur de la Jefatura de Asesores del Gobernador, Gabriel Godoy; el director vocal del Organismo de Control de Energía Eléctrica provincial, Osvaldo Barcelona; la senadora provincial Ayelén Durán; el diputado provincial Alejandro Acerbo; y los intendentes de Coronel Rosales, Rodrigo Aristimuño; de Coronel Suárez, Ricardo Moccero; y de Salliqueló, Ariel Succurro.

También estuvieron presentes la secretaria de Desarrollo Social y Comunitario y encargada del CIC, María Cecilia Solay, junto a representantes de instituciones y cooperativas de Pigüé.

Ciudad Noticias estuvo presente en Pigüé durante la jornada y acompañó la cobertura de la visita del gobernador Axel Kicillof, quien junto a las autoridades locales dejó formalmente inaugurada la nueva Casa de la Provincia y puso en funcionamiento la ampliación del CIC.