Marina Calabró no tuvo piedad y fulminó a Gianina y a Dalma Maradona: «Es un espanto»

La muerte de Diego Maradona no terminó con los problemas internos de su familia, y es más, podría decirse que los multiplicó. Una de las grandes polémicas en el día de su velatorio, se supo que no habían dejado pasar a Verónica Ojeda ni a Rocío Oliva, y la actitud de Dalma, Gianinna y Claudia Villafañe, quienes organizaron la despedida, recibió críticas como el descargo que hizo Marina Calabró en su programa.

Cuando se conocieron las imágenes de Rocío en la madrugada del 26 de noviembre, intentando sin suerte ingresar a la Casa Rosada para participar de la despedida privada de su ex pareja, mucha gente se mostró muy enojada.

Entre ellos, Marina tomó la palabra en «Confrontados», programa que conduce, y habló sobre esa escandalosa decisión de no poner en la lista de invitados especiales a Rocío y a Verónica.

Calabró puso el foco en Claudia Villafañe, Dalma y Gianinna, y las condenó por mantener la disputa con sus ex en un momento tan triste.

“Nos olvidamos que Rocío aparece en un punto avalada por Dalma, Claudia Villafañe y Gianinna para sacarse de encima a Ojeda. ¡Nos vamos a olvidar de esa parte de la historia! Y lo digo desde el dolor y del cariño a Ojeda», comenzó diciendo la periodista.

Y luego dijo su opinión sobre lo sucedido: «Digo, les vino bien en su momento y ahora, la descartan como si fuera alguien de una jerarquía menor, por tener una legitimidad menor, entre paréntesis, por no tener los papeles. Es un espanto”.

Finalmente se refirió al caso particular de Ojeda, que pudo pasar al velatorio gracias a su abogado: “Les voy a decir algo, zafó del ‘apartheid’ Verónica Ojeda porque puso al abogado Miguel Ángel Pierri, nada más que por eso. Porque tiene un hijo que en este mundo, de ‘legales e ilegales’, la legitima. No me quiero enojar, pero me pongo en la piel de la víctima que en este caso es Rocío Oliva”, continuó indignada en Confrontados.

Franco Torchia, columnista del ciclo, complementó el descargo: “¿Por qué organizan el velorio? Si la familia es más grande, si hay más familiares y más afectos. ¿Por qué son ellas? Lo lamento, lo tengo que decir”.