Marina Calabró le respondió a Eduardo Feinmann por acusarla de traicionar a su hermana

Desde que Fabián Rossi se entregó a las autoridades, todas las miradas están puestas sobre Iliana Calabró. Sucede que la hermana de Marina Calabró estuvo casada por mucho tiempo, hasta su inminente divorcio en el año 2014.

Como era de esperarse, la noticia generó todo tipo de reacciones y muchas personas salieron a hablar del tema. Uno de ellos fue Eduardo Feinmann, quien se despachó contra Marina por aparentemente “traicionar a su hermana”.

Asimismo, cargó contra Iliana y lanzó: “Tres años vivió de esa guita sucia”. Vale recordar que la ex pareja de Rossi aseguraba que no sabía lo que hacía su marido y, de hecho, lo defendió de las acusaciones de la prensa.

Posteriormente, sentenció: “Y pensar que la hermanita hizo su carrera periodística, más o menos de crecimiento, después de la causa… después de traicionar a su hermana”.

Ante las acusaciones, Calabró aseveró: «Se contesta solo lo que dijo. No puedo hacer un análisis de lo que dijo Feinmann, se contesta solo. Lo que dice no tiene ningún sentido, pero bueno. No me suman las agresiones».